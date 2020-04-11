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【Say Sorry 】復市後一度加價減量 海底撈致歉撤回加價

股樓投資 17:00 2020/04/11

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內地連鎖火鍋店海底撈 （06862）趁疫情初步受控，恢復北京逾50家分店堂食服務。然而有食客表示海底撈不單菜品漲價，分量亦有所減少。集團昨日（10日）發致歉信，指出部份菜品於3月下旬加價後陸續收到各界批評，發出3大檢討，（1）漲價是公司管理層錯誤決策，傷害了海底撈僱客的利益，即時恢復原有價格；（2）海底撈各地門店會實行差異化定價，綜合考慮所在地的經營成本、消費水平、市場環境等因素，各店價格存在一些差異；（3）海底撈各店提出的外賣自取，提供69折或79折不等的折扣，將在4月25日前，改良包裝材料，持續優化成本。

據內地媒體報道，海底撈稱加價是因為受疫情及成本上漲，以及復業桌數、接待顧客數量均有上限等影響，整體漲價控制在6%，各城市實行差異化定價，由門店按照地理位置、當地消費水平等因素對不同菜品綜合定價。

剛宣布去年多賺42%至23.4億元人民幣的海底撈曾於業績中提及，於上月12日重啟大部分門店，門店經營表現正在逐步改善。集團亦趁疫情進一步拓展即食食品業務，包括推出「自熱火鍋」後，及於阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台天貓推出「沖泡米飯」和「沖泡酸辣粉」等產品。

相關文章:【去年多賺42%】海底撈重開門店經營改善　現仍跌1.6％

 

撰文 : 李尚毅

經濟 餐飲股 海底撈（06862）

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