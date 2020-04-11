  • 24°C
香港時間 : 2020411日 (六) 18:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歌神免費Live】盤點許冠傑經典金曲：90年代唱盡港人心聲

名人薈萃 15:20 2020/04/11

分享：

被稱為歌神的許冠傑，他為歌曲所填的詞，永遠「貼地」，他於九十年代推出《香港情懷90》大牒，當時香港掀起移民潮，大牒中一首《同舟共濟》，更是道盡當年港人心聲，其中幾句經典歌詞：

香港是我心，一顆不變心，實在極不願，移民外國做二等公民，

必須抱著信心，把基礎打穩，盡力地做我本份，定能突破戰勝黑暗。

九十年代許冠傑另一首膾炙人口的歌曲，是他有份主演的電影《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》，此曲及詞出自已故「鬼才」黃霑，歌詞不多，極盡瀟灑：

滄海一聲笑，滔滔兩岸潮，浮沉隨浪只記今朝。

蒼天笑，紛紛世上潮，誰負誰勝出天知曉。

江山笑，煙雨遙，濤浪淘盡紅塵俗事知多少。

清風笑，竟惹寂寥，豪情還勝了一襟晚照。

蒼生笑，不再寂寥，豪情仍在痴痴笑笑。

而《香港情懷90》大牒中有一首歌叫《急流勇退》，外界不少人指這首歌透露歌神退休之意。果然，翌年年初許冠傑宣布退休，震動娛樂圈。並於1992年3月於紅館舉行告別演唱會，共開了41場，當時打破全港紅館演唱會場數紀錄，可見歌迷對他有幾依依不捨。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

撰文 : 高富健

黃霑 許冠傑 歌曲 演唱會 演唱會

上一篇文章

【股神之路】動物森友會　致富還債靠炒期貨？

下一篇文章

【歌神免費Live】盤點許冠傑經典金曲：80年代與張國榮合唱風靡兩代人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！
【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！
證監：散戶孖展炒匯六成人輸錢　最勁蝕逾700萬
證監：散戶孖展炒匯六成人輸錢　最勁蝕逾700萬
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
【商業奇才】獲利達2.5億元　《楓林網》創辦人竟是碩士高材生？
【商業奇才】獲利達2.5億元　《楓林網》創辦人竟是碩士高材生？
【股民愛槓桿】財叔：槓桿買債買REITs早已出事
【股民愛槓桿】財叔：槓桿買債買REITs早已出事
【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？
【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？