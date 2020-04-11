【歌神免費Live】盤點許冠傑經典金曲：90年代唱盡港人心聲

被稱為歌神的許冠傑，他為歌曲所填的詞，永遠「貼地」，他於九十年代推出《香港情懷90》大牒，當時香港掀起移民潮，大牒中一首《同舟共濟》，更是道盡當年港人心聲，其中幾句經典歌詞：

香港是我心，一顆不變心，實在極不願，移民外國做二等公民， 必須抱著信心，把基礎打穩，盡力地做我本份，定能突破戰勝黑暗。

九十年代許冠傑另一首膾炙人口的歌曲，是他有份主演的電影《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》，此曲及詞出自已故「鬼才」黃霑，歌詞不多，極盡瀟灑：

滄海一聲笑，滔滔兩岸潮，浮沉隨浪只記今朝。 蒼天笑，紛紛世上潮，誰負誰勝出天知曉。 江山笑，煙雨遙，濤浪淘盡紅塵俗事知多少。 清風笑，竟惹寂寥，豪情還勝了一襟晚照。 蒼生笑，不再寂寥，豪情仍在痴痴笑笑。

而《香港情懷90》大牒中有一首歌叫《急流勇退》，外界不少人指這首歌透露歌神退休之意。果然，翌年年初許冠傑宣布退休，震動娛樂圈。並於1992年3月於紅館舉行告別演唱會，共開了41場，當時打破全港紅館演唱會場數紀錄，可見歌迷對他有幾依依不捨。

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