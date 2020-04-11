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【旅遊回暖？】縱橫遊恢復出團 下月149元遊華東

金融經濟 14:52 2020/04/11

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縱橫遊宣布下周起恢復出團至中國，首團目的地預計為上海及杭州。

疫情期間多間旅行社宣布取消前往各地的旅行團，旅遊業嚴重萎縮，惟隨著內地疫情好轉，前往內地的旅行團開始恢復。早前指會暫停所有旅行團至4月中的縱橫遊（08069）宣布，預定將於下月9日恢復出團至中國，首團目的地預計為上海及杭州。

縱橫遊網頁顯示，出發至華東地區的旅行團有4個，其中最便宜的團費僅需149元。

本地傳媒引述縱橫遊常務董事袁振寧表示，首團中國團將乘搭國泰港龍前往華東5天，現時已成團。他又指，如每團人數太多會有一定風險，故現時8人以上已經成團，預計每團最多只會有25人。

不過，最終能否出發仍需視乎三個因素，分別是航空公司會否取消航班、特區政府會否延長內地回港措施，及會否現延長國內是否允許接待外國遊客。如因上述因素旅行團最終未能出發，將全數退款給客人，但公司會收取手續費。

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