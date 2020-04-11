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【歌神免費Live】盤點歌神經典金曲：70年代開創粵語流行曲浪潮

名人薈萃 15:09 2020/04/11

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歌神許冠傑將於周日（4月12日）舉行「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」網上演唱會，為香港人打氣。許冠傑上世紀70年代在樂壇出道，以一曲廣東歌《鐵塔凌雲》，開創粵語流行曲的浪潮。趁歌神開Show前，重溫他的經典金曲。

（註：以下影片轉自Youtube平台，本刊並非影片上傳者）

鐵塔凌雲（1971年、1974年正式發表）

許冠傑1971年與哥哥許冠文在無綫電視（TVB）節目《雙星報喜》中，首唱《鐵塔凌雲》。

「鐵塔凌雲，望不見歡欣人面，富士聳峙，聽不見遊人歡笑，自由神像，在遠方迷霧，山長水遠未入其懷抱，檀島灘岸點點燐光，豈能及漁燈在彼邦？」曲詞皆美，成為經典中的經典。

天才白痴夢（1975年）

「人皆尋夢，夢裡不分西東， 片刻春風得意，未知景物矇矓。 人生如夢，夢裡輾轉吉凶， 尋樂不堪苦困，未識苦與樂同。天造之才，皆有其用， 振翅高飛，無須在夢中。」《天才白痴夢》對營營役役的打工仔，可謂當頭棒喝。

半斤八両（1976年）

加價熱潮（1979年）

歌神曲風廣泛，1976年的《半斤八両》及1979年的《加價熱潮》均首盡小市民心聲，諷刺時弊，展現歌神對社會的人文關懷。

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撰文 : 李才添

演唱會 許冠傑 電視 演唱會

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