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【歌神金句】許冠傑：希望大家珍惜香港這福地

名人薈萃 15:10 2020/04/11

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歌神許冠傑將於周日（4月12日）舉行「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」網上演唱會，為香港人打打氣。事實上，許冠傑過去每當香港走入艱難時刻，也用自己的歌聲勉勵港人，與港人同舟共濟。

「04祝福你，祈求禍劫遠離。」——《04祝福你》歌詞

17年前香港受沙士肆虐，2004初許冠傑有感當時香港人經歷了很多不開心的事情，如沙士及多位巨星(羅文、張國榮和梅艷芳)先後逝世，於是譜寫了《繼續微笑》和《04祝福你》，「04祝福你，祈求禍劫遠離」，為香港社會打打氣，並舉行復出演唱會，門票一開賣便迅即售罄。

「希望大家可以珍惜香港這福地、珍惜眼前人，為香港各行各業，繼續不屈不撓精神，Happy Together。」——阿Sam & 阿Tam HAPPY TOGETHER演唱會(2018年)

歌神許冠傑和樂壇校長譚詠麟2017年、2018年兩度合作舉辦演唱會，許冠傑2018年在演唱會上剖白自己的愛港之情，「希望大家可以珍惜香港這福地、珍惜眼前人，為香港各行各業，繼續不屈不撓精神，Happy Together。」

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撰文 : 李才添

演唱會 譚詠麟 許冠傑 演唱會 沙士

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