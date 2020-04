噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用

新冠肺炎肆虐,不少人都會使用噴霧或霧化式消毒劑消毒,但港大化學博士K. Kwong在其Facebook專頁撰文,直指沒有必要使用這類噴霧或霧化式消毒劑。

K. Kwong解釋,當使用噴霧消毒劑時,其有毒的化學物質不單殺菌,便會吸入肺部,一些漂白水、敵露等等霧化消毒劑,更會「吸入肺永遠唔走」,且酒精霧化,因其會揮發,會有着火危機。他更舉例,曾有內地人在密封地方用防水噴霧噴大量衣服鞋物,結果其部肺永遠纖維化。

因此,K Kwong不太建議大家貪方便,使用一些噴霧式消毒劑,最好都是用回酒精紙巾。

K. Kwong Facebook專頁原文:

041101a【一分鐘化學:大家小心,冇必要唔好用所謂噴霧/霧化式消毒劑】

1. 有D所謂「冇毒」噴霧/霧化式消毒劑(含氯消毒劑),會吸入肺,唔只殺菌,自己都殺。

2. 所謂安全可用於食品,其實漂白水/次氯酸鈉係牙醫某D漱口水都有,都可用於食品呀!

3. 酒精霧化,少吸唔怕,因為會揮發。不過都有著火危機。

4. 漂白水、敵露等等霧化,吸入肺永遠唔走。

5. 入咗肺有乜咁大件事?之前大6有條友係密封地方用防水噴霧噴大量衣服鞋物,結果個肺GORE-TEX咗,黐滿排水嘅 Teflon,永遠纖維化。

6. 呢個就解釋咗點解D玩噴漆工人點解要戴R95或P95而唔係N95。N95 (Not oil resistant), R95 (Resistant for 8 hour) , P95 (oil Proof for 40 hour - 30 day)