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噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用

理財智慧 13:45 2020/04/11

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新冠肺炎肆虐，不少人都會使用噴霧或霧化式消毒劑消毒，但港大化學博士K. Kwong在其Facebook專頁撰文，直指沒有必要使用這類噴霧或霧化式消毒劑。

K. Kwong解釋，當使用噴霧消毒劑時，其有毒的化學物質不單殺菌，便會吸入肺部，一些漂白水、敵露等等霧化消毒劑，更會「吸入肺永遠唔走」，且酒精霧化，因其會揮發，會有着火危機。他更舉例，曾有內地人在密封地方用防水噴霧噴大量衣服鞋物，結果其部肺永遠纖維化。

因此，K Kwong不太建議大家貪方便，使用一些噴霧式消毒劑，最好都是用回酒精紙巾。

 

K. Kwong Facebook專頁原文：

041101a【一分鐘化學：大家小心，冇必要唔好用所謂噴霧/霧化式消毒劑】
1. 有D所謂「冇毒」噴霧/霧化式消毒劑(含氯消毒劑)，會吸入肺，唔只殺菌，自己都殺。

2. 所謂安全可用於食品，其實漂白水/次氯酸鈉係牙醫某D漱口水都有，都可用於食品呀！

3. 酒精霧化，少吸唔怕，因為會揮發。不過都有著火危機。

4. 漂白水、敵露等等霧化，吸入肺永遠唔走。

5. 入咗肺有乜咁大件事？之前大6有條友係密封地方用防水噴霧噴大量衣服鞋物，結果個肺GORE-TEX咗，黐滿排水嘅 Teflon，永遠纖維化。

6. 呢個就解釋咗點解D玩噴漆工人點解要戴R95或P95而唔係N95。N95 (Not oil resistant)， R95 (Resistant for 8 hour) ， P95 (oil Proof for 40 hour - 30 day)

 

撰文 : 邊緁珇

Facebook 食品 博士 香港大學 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 化學

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