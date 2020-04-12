【歌神免費Live】想同許冠傑合唱 先嚟個熱身

「香港歌神」Sam Hui許冠傑今日（12日）下午5時 網上舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為全港人打氣，全晚會唱20首金曲，準時於許冠傑Facebook、健康.旦Facebook及海港城Facebook直播。演唱會上其中三首更會進行全球大合唱，安坐家人嘅你，當然可以一齊唱，三首全球合唱歌分別係《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》及《同舟共濟》。唱一齊唱，但唔記得歌詞！又唔記得點唱？唔緊要，小編已經準備好呢三首歌的歌詞，大會仲準備咗《鐵塔凌雲》俾大家聽下、熱下身先（按上圖入）。趁仲有時間，快啲跟住唱，練下歌啦。

《鐵塔凌雲》

作詞：許冠文 作曲：許冠傑

鐵塔凌雲

望不見歡欣人面

富士聳峙

聽不見遊人歡笑

自由神像

在遠方迷霧

山長水遠未入其懷抱

檀島灘岸點點燐光

豈能及漁燈在香江

俯首低問何時何方何模樣

回音輕傳此時此處此模樣

何須多見復多求

且唱一曲歸途上

此時此處此模樣

此模樣

《浪子心聲》

作詞：許冠傑/黎彼得 作曲：許冠傑 編：鮑比達

難分真與假 人面多險詐 幾許有共享榮華 簷畔水滴不分差 無知井裏蛙 徒望添聲價 空得意目光如麻 誰料金屋變敗瓦

命裏有時終須有 命裏無時莫強求 雷聲風雨打 何用多驚怕 心公正白壁無瑕 行善積德最樂也

命裏有時終須有 命裏無時莫強求 人比海裏沙 毋用多牽掛 君可見漫天落霞 名利息間似霧化

君可見漫天落霞

名利息間似霧化

《同舟共濟》

作詞：許冠傑

作曲：許冠傑

我與你同坐這條船 無情浪把它猛捲 滿天風雨 視野未能見 亂作一大團 不知怎算

既決意留在這條船 齊齊令它不遭破損 困境挑戰 奮勇地面對 令到這條船 永不翻轉

香港是我心 一顆不變心 實在極不願 移民外國做二等公民 必須抱著信心 把基礎打穩 盡力地做我本份 定能突破戰勝黑暗

香港是我家 怎捨得失去它 實在極不願 移民外國做遞菜斟茶 緊緊抱著結他 傾出這心裏話 但藉著這番話 齊齊共發洩一下

但願日後獅子山下 人人團結 永不分化

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