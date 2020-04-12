【科技抗疫】數碼醫療方案成焦點　MedTech投資吸引力擴大

▲ 新冠肺炎疫情增加各地對數碼醫療方案的興趣。(圖片來源:法新社)

醫學新研技術相比一般消費者科技，未必能獲得廣泛留意，但新冠肺炎爆發下，直接將醫療科技（MedTech）帶至大眾面前。以色列科創投資基金平台OurCrowd，合夥人兼醫療領域負責人Morris Laster就分享，肺炎疫情明顯大為加強企業界對MedTech（醫療科技）投資的興趣，「因為事件影響所有領域， 就算數個月後疫情過去，人們仍會受相關的併發症所害，亦憂慮疫情會有一天再侵襲。」

他指出，很多科技企業都現時都銳意將手上技術改良，應用在對應新冠肺炎疫情上，而OurCrowd平台亦歡迎更多技術公司，研發可對應疫情並於之後繼續發揮重要用途的醫療方案。他補充，該平台現時投資組合中，有28間MedTech企業，MedTech領域投資額為約9400萬美元，金額佔整體近10%。

以色列醫療科技初創Sweetch的聯合創辦人及首席醫療官Yossi Bahagon亦解釋指，疫情危機勢會加速數碼醫療方案：包括遠距診症、疾病控制平台、人工智能方案等的應用。

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開發期較長 專利保障產品市佔

Morris Laster又指出，醫療相關科技（MedTech）技術開發期普遍比其他領域為長，但因為有監管、發明專利等因素，如果能夠開發到獲認可的產品，在為期約10至15年的專利期內，初創可以獲得頗為可觀的產品市佔，回報較有保証；相比起消費科技，隨時快至數個月便會有新產品出現，在MedTech上的投資研發亦有一定保障。

記者：周俊霖

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