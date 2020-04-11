【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！

據外媒統計報道，直到周四（9日），巴菲特的投資旗艦巴郡公司，今年在股市中已經損失逾465億美元（約3,600億元）。事實上，巴菲特繼上周脫售近3.9億美元達美航空（Delta Air Lines，DELTA）及西南航空（Southwest Airlines，LUV）兩家航空公司的股票後，本周又大舉賣出紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon，BK）的持股，套現約3,000萬美元（約2.3億元）。值得留意是，此前在3月初美股暴跌之際，巴菲特曾增持了3.59億美元的紐約梅隆銀行股票。

在巴群的持倉中，美國銀行（BAC），富國銀行（WFC），蘋果公司（APPL），美國運通（AXP），合眾銀行（USB），達美航空，可口可樂(KO) ，摩根大通（JPM），卡夫亨氏（KHC），紐約梅隆銀行的虧損額分別均超10億美元（約77億元）。在其最大持倉蘋果公司上，虧損額更達到60多億美元（約460億元），僅在不足10家公司的持倉是仍有盈餘。

而據彭博富豪指數，巴菲特仍是世界第三富豪，身家逾764億美元（約5,900億元）。近年來，巴菲特僅在2001年和2008年產生過虧損，當時分別發生了9·11事件和金融海嘯，引發了股市大跌。