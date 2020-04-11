【科技抗疫】蘋果Google聯手研發　手機藍牙追蹤肺炎病患者

▲ 兩大科技巨頭蘋果與Google就少有地聯手宣布，推出藍牙技術應用方案，幫助政府及衛生機構減低病毒傳播。

新冠肺炎疫情全球爆發，能否追查病患的感染來源成為控疫焦點。兩大科技巨頭蘋果與Google就少有地聯手宣布，推出藍牙技術應用方案，幫助政府及衛生機構減低病毒傳播。

兩企研發基於藍牙技術的接觸史追蹤平台，可以協助機構追蹤病患接觸史。據介紹，假設兩位用戶曾經在某天見面，交談10分鐘，其時他們的手機會以藍牙交換匿名的身份標記（Identifier beacons）。如果數天之後，其中一位證實染病，並將信息輸入至公共衛生機構的App上，此時在14天（各機構可自行調整天數）內曾接觸到他的其他用戶，將會收到警告信息，指示需要隔離。

▲ 兩企對有關藍牙方案的介紹（圖片來源：Google、蘋果）

兩間企業指出，計劃會分階段推出，首先預計在下個月，兩間公司會釋出有關API（應用程式介面），公共衛生機構的App將可在Android及iOS裝置上與互通，只要聯上平台，可以更快地發現高危潛在病人。至第二階段時，兩企會將這項功能融入操作系統底層平台，讓接觸史追蹤平台擴大規模，用戶甚至不需下載特定的App已可加入追蹤計劃。兩企指出，這解決方案比 API 更為穩健，可供更多人在自願的前提下參與，

在發布中，兩企強調方案的設計會以用戶私隱與安全保障為核心。私隱、透明度及需要授權是這套方案至關重要的一環，因此我們希望在與感興趣的持份者協商下，建構相關功能。兩企將公佈工作內容的相關資訊，包括相關技術文件草案，包括藍牙與密碼學規格及框架文件。

責任編輯：周俊霖

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析