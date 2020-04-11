  • 23°C
香港時間 : 2020411日 (六) 12:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技抗疫】蘋果Google聯手研發　手機藍牙追蹤肺炎病患者

科技 11:47 2020/04/11

分享：

兩大科技巨頭蘋果與Google就少有地聯手宣布，推出藍牙技術應用方案，幫助政府及衛生機構減低病毒傳播。

新冠肺炎疫情全球爆發，能否追查病患的感染來源成為控疫焦點。兩大科技巨頭蘋果與Google就少有地聯手宣布，推出藍牙技術應用方案，幫助政府及衛生機構減低病毒傳播。

兩企研發基於藍牙技術的接觸史追蹤平台，可以協助機構追蹤病患接觸史。據介紹，假設兩位用戶曾經在某天見面，交談10分鐘，其時他們的手機會以藍牙交換匿名的身份標記（Identifier beacons）。如果數天之後，其中一位證實染病，並將信息輸入至公共衛生機構的App上，此時在14天（各機構可自行調整天數）內曾接觸到他的其他用戶，將會收到警告信息，指示需要隔離。

兩企對有關藍牙方案的介紹（圖片來源：Google、蘋果）

兩間企業指出，計劃會分階段推出，首先預計在下個月，兩間公司會釋出有關API（應用程式介面），公共衛生機構的App將可在Android及iOS裝置上與互通，只要聯上平台，可以更快地發現高危潛在病人。至第二階段時，兩企會將這項功能融入操作系統底層平台，讓接觸史追蹤平台擴大規模，用戶甚至不需下載特定的App已可加入追蹤計劃。兩企指出，這解決方案比 API 更為穩健，可供更多人在自願的前提下參與，

在發布中，兩企強調方案的設計會以用戶私隱與安全保障為核心。私隱、透明度及需要授權是這套方案至關重要的一環，因此我們希望在與感興趣的持份者協商下，建構相關功能。兩企將公佈工作內容的相關資訊，包括相關技術文件草案，包括藍牙與密碼學規格及框架文件。

責任編輯：周俊霖

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
立即訂閱專享無間斷美股分析

相關文章

【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫
2020/03/30
【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫
科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈
2020/04/08
科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈
【科技抗疫】助準確鎖定緊密接觸者　營銷分析AI為抗疫出力
2020/04/10
【科技抗疫】助準確鎖定緊密接觸者　營銷分析AI為抗疫出力
藍牙 蘋果（Apple，美：AAPL） Google Android iOS 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【復活節】Apple TV+原創兒童節目　留家抗疫學天文地理【有片】

下一篇文章

【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【復活節】日本「AI画伯」功能爆紅　自拍一秒變油畫【附教學】
【復活節】日本「AI画伯」功能爆紅　自拍一秒變油畫【附教學】
【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】