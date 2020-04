【美國疫情】單日2000人死創新高 特朗普調低之前估算

美國的新冠肺炎死亡病例繼續快速增加,周五單日新增逾2000宗,再創新高。不過,跟總統特朗普之前宣稱的10萬人死亡,尚有距離。他亦就此改口,稱,相關死亡人數將「顯著低於」(substantially under)早期估算,即少於10萬人。

美國死亡病例增長自周二(7日)起提速,連續3日維持於約1900宗水平,到周五更突破2000宗水平,達2035宗的單日新高,亦令累計死亡病例增至逾1.8萬宗。

特朗普亦在周五的白宮記者會上談及疫情的死亡人數,有別於之前的「靠嚇」,似是改為派定心丸。他表示:

「(當初估算)死亡人數最少10萬,我認為將會大大低於這數字。不過,即使死亡人數為6萬,也不會感到快樂,但至少比我們最初所想的死亡人數來得少。」

(The minimum number was 100,000 lives and I think we’ll be substantially under that number, hard to believe that if you had 60,000, you can never be happy, but that’s a lot fewer than we were originally told and thinking.)