【美國疫情】單日2000人死創新高 特朗普調低之前估算

美國的新冠肺炎死亡病例繼續快速增加，周五單日新增逾2000宗，再創新高。不過，跟總統特朗普之前宣稱的10萬人死亡，尚有距離。他亦就此改口，稱，相關死亡人數將「顯著低於」（substantially under）早期估算，即少於10萬人。

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美國死亡病例增長自周二（7日）起提速，連續3日維持於約1900宗水平，到周五更突破2000宗水平，達2035宗的單日新高，亦令累計死亡病例增至逾1.8萬宗。

特朗普亦在周五的白宮記者會上談及疫情的死亡人數，有別於之前的「靠嚇」，似是改為派定心丸。他表示：

「（當初估算）死亡人數最少10萬，我認為將會大大低於這數字。不過，即使死亡人數為6萬，也不會感到快樂，但至少比我們最初所想的死亡人數來得少。」

（The minimum number was 100,000 lives and I think we’ll be substantially under that number, hard to believe that if you had 60,000, you can never be happy, but that’s a lot fewer than we were originally told and thinking.）

特朗普早前引述估算指，如果美國不採取任何防控措施，美國死於新冠肺炎的人可能最少也有10萬人，多則甚至達到220萬人，引來外界震驚。

不過，他如今說法稍為樂觀，指重災區紐約州最近的住院人數趨於下降，而全國新增病例也漸見平緩，形容美國疫情已接近高峰。

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