廣東餐飲協會批美團「殺雞取卵」揚言或拋棄美團

▲ 美團外賣被廣東省餐飲業聯名批評，疫情期間仍收取高額外賣佣金

廣東省餐飲服務行業協會發公開信抨擊美團 （03690） ，指其收取高額外賣佣金，已超過餐飲企業承受極限，而且在疫情期間依舊堅持「獨家經營」條款，涉嫌違法，形容如做法持續無異於「殺雞取卵」，要求美團在4月17日前回應事件，否則不排除扶持新平台對抗美團。

協會表示，美團外賣向餐飲企業收取的高額外賣佣金，涉嫌實施壟斷定價，各類收費層出不窮，設定了大量不公平交易規則，新開餐飲商戶的佣金最高達26%，已超過餐飲企業承受極限。然而，不公平的做法直至疫情期間仍未有實質性改變，餐飲企業的不滿甚至憤怒情緒由此而生。

另外，協會指餐飲業是受疫情影響的重點行業，外賣成了餐飲業唯一的營收來源，餐飲經營外賣只為保障就業及民生。然而，美團依舊強勢要求餐飲商家「獨家經營」，否則就將餐廳下架，做法涉嫌違反《反不正當競爭法》、《反壟斷法》、《電子商務法》、《關於支持疫情防控和復工復產反壟斷執法的公告》等法例。

協會要求，美團應立即取消獨家合作限制等其他壟斷條款，以便餐企承接來自更多平台的外賣訂單，促進餐企開源脫困。同時，直接減免整個疫情期間廣東省內所有餐飲商戶外賣服務佣金5%或以上。

協會表示，疫情爆發前，餐飲企業對美團外賣是「能忍則忍」，惟現時眾多餐飲企業掙扎求存，若美團能切實幫助餐飲企業渡過難關，則餐飲業能繼續支撐美團的長遠發展，否則無異於「殺雞取卵」；各廣大餐飲企業將不得不採取包括法律行動、扶持新平台等措施，以「反擊甚至拋棄」美團外賣。

相關文章：

【阿里美團】支付寶改版參考美團 阿里開新徑挑戰「本地生活」市場

美團點評股價績後升6% 全年扭虧錄溢利22.4億元人幣

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析