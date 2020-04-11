【英國疫情】病例單日激增逾8000宗 約翰遜可短暫步行

英國的新冠肺炎疫情有加劇迹象，周五單日新增8681宗確診病例，死亡病例亦急增，兩者同創英國單日新高；確診新冠肺炎的首相約翰遜（Boris Johnson），病情持續好轉，已經可以短暫步行。

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迎接復活節之際，英國周五的確診病例和死亡病例均同創單日新高。新增8681宗確診，大幅超越周日（5日）5903宗的舊紀錄，累計增至逾7.3宗；再死980人死亡，亦打破周三（8日）938人的舊紀錄，累計逾8900宗。

英國政府再一次敦促國民，即使復活節假期的天氣明媚，也要遵守居家禁足令，避免外出。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）呼籲：

「無論天氣如何溫暖，海灘或公園有多誘人，我們都需要所有人待在家中，因為在全國各地的醫院，NHS員工正在日以繼夜地作戰，讓危重病人繼續呼吸。」

（However warm the weather, however tempting your local beach or park, we need everyone to stay at home because in hospitals across the country NHS staff are battling day and night to keep desperately sick people breathing.）

不過，從外媒相片所見，不少英國人都難抵陽光的吸引力，走到戶外做運動或曬太陽，警員則忙於勸喻人們回家。

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至於首相約翰遜，周日入院後住了3晚深切治療病房（ICU）後，已於周四轉回普通病房。其發言人披露，他離開深切治療病房時，向醫生和護士表示感謝，如今精神非常好，已經能夠短暫步行。

雖然病情正在改善，但暫不清楚約翰遜要多久才能重新投入工作。約翰遜的父親Stanley Johnson向英國廣播公司（BBC）表示，兒子必須休息，不能未經一段時間的休養，便離開醫院、直接回到唐寧街工作。」

夏國賢亦稱，暫掌首相職務的外相藍韜文（Dominic Raab）的表現出色，在約翰遜不在崗位期間，政府繼續高效率地運作。

內閣目前的首要工作，是在下周決定是否結束目前已經實行三星期的居家禁足措施，抑或將之延長。

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