【英國疫情】病例單日激增逾8000宗 約翰遜可短暫步行

英國的新冠肺炎疫情有加劇迹象,周五單日新增8681宗確診病例,死亡病例亦急增,兩者同創英國單日新高;確診新冠肺炎的首相約翰遜(Boris Johnson),病情持續好轉,已經可以短暫步行。

迎接復活節之際,英國周五的確診病例和死亡病例均同創單日新高。新增8681宗確診,大幅超越周日(5日)5903宗的舊紀錄,累計增至逾7.3宗;再死980人死亡,亦打破周三(8日)938人的舊紀錄,累計逾8900宗。

英國政府再一次敦促國民,即使復活節假期的天氣明媚,也要遵守居家禁足令,避免外出。

衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)呼籲:

「無論天氣如何溫暖,海灘或公園有多誘人,我們都需要所有人待在家中,因為在全國各地的醫院,NHS員工正在日以繼夜地作戰,讓危重病人繼續呼吸。」

(However warm the weather, however tempting your local beach or park, we need everyone to stay at home because in hospitals across the country NHS staff are battling day and night to keep desperately sick people breathing.)