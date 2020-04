【美國疫情】確診突破50萬 特朗普：國家健康前不重啟經濟

美國的新冠肺炎確診病例突破50萬宗,增速未見放緩,美國總統特朗普亦對之前爭取盡早重啟經濟的言論改口風,表明在國家重拾健康之前,他不會重新開放經濟活動。

【美國疫情】紐約死亡連續3日創新高 挖壕啟動大型埋葬

【美國疫情】加州居民披垃圾袋 冒雨排隊領免費食材

《紐約時報》率先報道,美國衛生部預期,倘若在30日後取消居家禁足令,不再實施停課和保持社交距離措施,將會在今年夏天引爆感染高峰期。

特朗普周五在白宮記者會上回應,表示不曾看過相關的政府部門預測,並重申:

「我們正尋找一個日期,希望能夠定下一個特定日期,但在知道國家將重拾健康之前,我們不會有所行動(解除居家禁足令等措施)。」 (We’re looking at a date, we hope we’ll be able to fulfill a certain date, but we’re not doing anything until we know this country is going to be healthy.)

特朗普續指,將於下周二公布成立「重啟國家委員會」(Opening our Country Council),成員包括商界領袖和醫生,還可能涵蓋各州州長,以助確定如何重新開放國家經濟。

他補充,希望由各州州長為是否重新開放所屬地區作最終決定,但如果華府需要該州,作為總統的他仍然擁有「極大權力」(great authority)。

【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」

【美國疫情】見證病人婚禮變喪禮 紐約醫護崩潰

特朗普更形容,決定何時放寬社會距離限制,將是他任內所作的最大決定,需要顧及許多不同行業,必須是正確的決定。

特朗普續稱:

「我希望盡快重啟美國。這個國家本來是開放和充滿活力……我很想重啟,但現時無法確定任何事。事實將會決定我的行動。」

(I want to get it open as soon as possible. This country was meant to be open and vibrant...I would love to open it, I’m not determined to anything. The facts will determine what I do.)