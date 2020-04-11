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【歌神之路】許冠傑：創作深受披頭四影響　「發達都係靠佢！」

名人薈萃 00:53 2020/04/11

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歌神許冠傑將於周日（4月12日）舉行「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」網上演唱會，為香港人打打氣。演唱會將於周日下午5時開始，在《健康‧旦》YouTube頻道、許冠傑facebook等平台免費同步直播。

許冠傑上世紀70年代在香港樂壇出道，以一曲廣東歌《鐵塔凌雲》成為粵語流行曲的「開山鼻祖」。《鐵塔凌雲》、《半斤八兩》、《浪子心聲》等名曲，旋律琅琅上口，歌詞道盡升斗市民的心聲，深受不同年代港人尊敬。

相信很多人也知道，許冠傑是港大畢業的高材生，1968年入讀港大心理學系。他在2012年2月重返港大校園舉行小型音樂會，吸引到大批師生及粉絲到場支持，數百人擠滿整個港大中山廣場。許冠傑當日向師弟妹分享時表示，Beatles（披頭四）對他在音樂創作上影響很深，又笑稱他不少作品都是抄Beatles，「我發達都係靠佢（Beatles）！」

重溫《iMoney》2012年2月的報道：

阿Sam：我發達靠披頭四！

畢業40年，「歌神」許冠傑（阿Sam）周三（8日）帶同結他，以大師兄的身份重返母校香港大學舉行小型音樂會，慶祝港大建校百周年。當日天氣雖然寒冷，但仍吸引了大批師生及粉絲到場支持，數百人擠滿整個港大中山廣場，連遠處階梯上的山頂位置也站滿了觀眾，打着拍子與阿Sam一同合唱多首金曲。

當日阿Sam與在場師弟妹分享他的大學生活點滴，有形容他當年在港大是介乎「存在與不存在之間」，皆因他有大量兼職工作而不常上學。他笑言當時同學們的兼職工作大多是補習教英文，但他則到酒吧當兼職歌手，另外又要到電視台錄節目，所以那時走了不少堂，考試也是靠臨急抱佛腳才能過關。

令阿Sam最懷念的莫過於他的宿舍生活，原來他以前甚喜愛在晚上與宿友到西環「打冷」，一班人柴娃娃一同大講粗口，又會在宿舍天台偷望對面女生宿舍的女同學。為了惹人注意，他又特別留長頭髮，穿窄身褲，別人都誤認他是「飛仔」，但原來這一點點草根生活經歷，反卻造就他成為香港廣東歌鼻祖，唱出多首反映基層社會狀況的經典金曲。七十年代英文歌盛行，但阿Sam的代表作《鐵塔凌雲》及《鬼馬雙星》等改寫了廣東歌的命運，歌曲一出即大受歡迎，開創了廣東歌的潮流。阿Sam指，那時Beatles（披頭四）對他在音樂創作上影響很深，又笑稱他不少作品都是抄Beatles，「我發達都係靠佢（Beatles）！」

有見近日港人怨氣甚重，阿Sam特別希望將《浪子心聲》一曲送給所有香港人，為大家打氣：「命裏有時終須有，命裏無時莫強求！」

 

撰文 : 李才添

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