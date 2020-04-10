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【滙豐股價】散戶狂沽1日回復冷靜數據曝光　北水在滙豐40元以上唔買貨

金融經濟 18:12 2020/04/10

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港交所資料顯示，北水在清明節假期後，在周二及周三累計買入8.8億元滙豐，但周四則未有上北水成交十大，故未能顯示資料，反映北水周四未有大力買貨，

滙豐 （00005） 股價重上41元，較最低位的37.6元，已累升9%，據中央結算系統顯示，滙豐於4月1日宣布取消派息，散戶沽貨群情洶湧，當日淨沽出股份的券商，均為散戶客路為主，中銀香港、渣打、恒生證券及滙豐等券商，淨沽出共2376.6萬股，以當日平均股價40.75元計，金額達9.7億元，佔當日成交11%。取而代之的是，中資、美資及歐資均有接貨，金額達14.9億元。

滙豐股價在4月1日急跌4.2元或9.5%，收報39.95元，其後兩日低見37.6至37.8元水平，北水在周二重新買貨後，股價回升，周四收報41元。

散戶單日沽9.7億後　買回13億貨

散戶在時隔1天便回復冷靜，據最新數據，在4月2至7日，散戶行滙豐及渣打錄得淨買入13.3億元，超越4月1日淨沽出額，反映部份散戶已消化取消派息及2020年底前暫停派息的消息，並重新入場。不過，買貨情緒仍見反覆，例如滙豐券商客在4月7日仍是淨沽貨，恒生證券客戶更持續沽滙豐，不計4月1日沽出的561.56萬股，其後連續4天沽出共838.6萬股，有增無減。

北水日買4億

與此同時，北水繼續買貨。據中央結算系統資料，北水在4月1日掃入1054.6萬股，金額約4.2億元，在內地清明節假期後，再買入1132.8萬股，共4.55億元。雖然滙豐暫時無息，以內地保險資金平保 （02318） 為主的北水，仍顯示出繼續買貨的態度，成為股價強勁的支持力。

港交所資料顯示，北水在清明節假期後，在周二及周三累計買入8.8億元滙豐，但周四則未有上北水成交十大，故未能顯示資料，反映北水周四未有大力買貨，不過，北水由滙價低位37.9至40元掃貨，到升越40元就算忍手不買，帳面已有盈利。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

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編輯：譚志偉

香港股票 派息 滙豐控股（00005）

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