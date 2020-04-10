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【新冠肺炎】華為捐贈口罩 加拿大、法國：不會影響5G建設決定

金融經濟 16:54 2020/04/10

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【新冠肺炎】華為捐贈口罩 加拿大、法國：不會影響5G建設決定

新冠肺炎疫情持續，華為「低調」地向多地捐贈口罩及防護用品。有指華為利用捐贈口罩「別有用心」，以有助參與當地未來5G建設。加拿大及法國分別表示，華為捐贈口罩，並不會影響國家5G建設時的決定。

外媒早前報道，華為已「低調」捐贈加拿大100萬個口罩、3萬個護目鏡、5萬雙手套，首批物資已於3月22日抵達加拿大。另外，多倫多媒體指，華為正向加拿大提供600萬個口罩以及其他個人防護設備。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，華為捐贈口罩並不會影響加拿大的5G建設決定。事實上，並不會影響任何問題上的決定。

杜魯多這番言論，主要是由於華為正尋求加拿大批准參與加拿大5G建設。同時，華為正尋求釋放首席財務官孟晚舟。孟萬洲目前正在加拿大進行引渡審判。

法國方面，雖未知華為有否捐贈口罩給法國，惟美國共和黨眾議員格林（Mark Green）早前指稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國家主席習近平通話期間，收到中國提議，中國以提供10億個口罩為條件，要求法國採用華為設備建設5G網絡。法國駐美國大使館其後於Twitter發文，否認習近平及馬克龍曾討論過口罩和5G的話題。

另外，華為向西班牙、荷蘭及意大利捐贈了數十萬個口罩，並向波蘭捐贈了1.2萬個口罩。

不過，華為並非唯一一間捐贈個人防護設備的中國公司。馬雲基金會及阿里巴巴基金會已經向多個國家捐贈口罩，新冠肺炎檢測試劑及防護裝備。

【華為風暴】華為捐贈加拿大數百萬個口罩

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責任編輯：梁浩碩

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