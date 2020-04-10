【疫境見真情】名廚李文基發起業界自救已助逾300人　中小企百分百擔保計劃最快20日推出

▲ 人稱基哥的名廚李文基提出新建議，幫助小店營進行同一區內的外賣業務，失業的餐飲業從業員負責送外賣，達至雙嬴。(資料圖中)

新冠肺炎持續肆虐，各行業深受影響。飲食及零售業首當其衝，業界希望政府協助之餘，也進行自救。人稱基哥的名廚李文基在團結香港基金Facebook專頁發佈的「飲食業失業資助計劃」的短片中表示，早前獲得食客捐款，與同行發起「飲食業失業資助計劃」，為失業超過兩個月的飲食業員工提供資金援助，解其燃眉之急。



在「限聚令」下，食肆就算開門經營，也必須做好衛生及人數與隔1.5米，每枱只能坐四位客人。市民改為在家中煮食，不少飲食業從業員食肆結業或裁員或而面臨失業。該計劃已推出至第三期，綜合前兩期已有逾300從業員得到3000至12000元的援助金。



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助小店做同區外賣生意 失業從業員運送

現為富嘉閣行政總廚李文基表示，政府在新冠肺炎肆虐下，採取多款措施禁止人群聚餐，餐廳生意大受影響，飲食業進入「冰封時期」。他進一步建議業界的自救方案，幫助小店營進行同一區內的外賣業務，失業的餐飲業從業員負責送外賣，達至雙嬴。



在片中，李文基坦言生意跌剩約三成，估計還會繼續跌，會以全單八折優惠吸引食客光顧。他更苦笑道：「我與你外出用餐，真的是『生死之交』，我以生命作賭注。」談到政府呼籲大家不要聚餐，他感慨地說：「不聚餐，我們哪有生意可做？」



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百分百擔保特惠貸款 最快4月20日推出

除了業界自救，中小企融資擔保計劃亦有新進展。政府於本周推出第二輪防疫抗疫基金時已提到，將增加政府擔保額及延長『還息不還本』措施。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，現時九成信貸擔保產品和百分百特別擔保產品，目標審批時間為3個工作天。(資料圖片)

商務及經濟發展局局長邱騰華在香港電台節目《千禧年代》表示，百分百擔保特惠貸款最快於本月20日推出，預計三萬多間中小微企合資格申請。



中小企融資擔保計劃的申請條件和時間，以及降低利率、延長還息不還本的時間。計劃分為八成信貸擔保產品、九成信貸擔保產品，以及百分百特別擔保產品。



責任編輯：梁巧恩



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