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【美國疫情】加州居民披垃圾袋 冒雨排隊領免費食材

環球社會熱點 15:36 2020/04/10

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【美國疫情】加州居民冒雨排隊領食材 車龍長1.6公里

美國疫情嚴重，失業人數急升，低收入人士也面臨「無飯開」。加州南部有機構免費派發食材，吸引大批居民排隊領取，附近車龍長達1.6公里。一名50歲女士稱，育有6個子女，丈夫從事建造業，目前已付不起房租。

【美國疫情】紐約死亡連續3日創新高 挖壕啟動大型埋葬

【美國經濟】661萬人首次申領失業救濟 3周累計逾1680萬人

數以百計的加州民眾徒步前往食材、雜貨領取地，令洛杉磯出現長長的車龍。民眾披上黑色垃圾膠袋擋雨；現場可見，義工不時提醒排隊民眾，要保持社交距離。                              

主辦機構表示，有足夠的食品、雜貨分發予2,500戶家庭；每戶獲派一個16公斤的箱，內有米、扁豆和其他主食，以及冷鮮雞肉、橙等食物。

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並非所有排隊領取食材的居民，都是藍領或低收入人士。一名40歲男子為高爾夫球賽事獨立承包商，他帶同小孩一起領取食材，並說：

這些食物能為我省錢。由我收入微薄，又要交房租，已失業3周了，要省一點錢付房租、煤氣貴和電話費。而且我還不知道何時能上班。

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【法國疫情】LVMH製免費口罩 捐前線醫護人員

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