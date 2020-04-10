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ZOOM再揭網絡安全風險 新加坡教育部暫停使用ZOOM進行教學

金融經濟 14:27 2020/04/10

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ZOOM再揭網絡安全風險 新加坡教育部暫停使用ZOOM進行教學

新冠肺炎疫情持續，全球對即時視像會議需求大增，直播視訊軟件ZOOM獲廣泛使用，至於學校停課，ZOOM更成為熱門教學工具。不過，新加坡教育部表示，已暫停教師使用ZOOM進行教學。

當地媒體報道，事件涉及一名13歲女學生使用Zoom上地理課期間，據稱被黑客入侵，畫面出現了淫穢圖片，並有男子發表猥褻評論。

新加坡教育部教育技術科Aaron Loh表示，這些是非常嚴重的事件。教育部正調查違規行為，若有必要會向警方提出報告。

Aaron Loh又表示，教師將暫停使用Zoom，直到解決相關安全問題，又補充將進一步向教師提供安全守則方面建議，例如要求安全登入，及不與課程學生以外的人士分享會議網路連結。 

ZOOM被揭把用戶部分資料傳送到facebook，又承認曾錯把會議分流到中國兩家數據中心處理，外界質疑該程式的保安能力。台灣行政院早前宣布，禁止公務機關及特定非公務機關使用ZOOM。

ZOOM擅傳數據到中國後 台灣行政院禁止使用

恒生用Zoom見客 適用於投資或保險

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責任編輯：梁浩碩

 

疫情 黑客 學校 新加坡 Zoom 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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