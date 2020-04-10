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領展同舟計劃金額由8000萬擴大至3億元

金融經濟 12:36 2020/04/10

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領展同舟計劃金額由8000萬擴大至3億元

新冠肺炎疫情持續，領展 （00823） 今年2月中成立8,000萬元商戶同舟計劃。領展公布，將商戶同舟計劃預算金額擴大至3億元，以紓緩旗下香港商戶因疫情帶來的營運壓力。

領展表示，目前為止，集團已向大約1,900個商戶提供不同形式的支援，這些商戶合共佔領展本地租金約三分之一。領展物業組合旗下約130家教育中心，當中大部分已收到援助，包括租金減免。

另外，今年3月領展宣布，由4月至9月向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車／校巴營運者，提供50%租金減免，以紓緩疫情期間學校停課對教育相關業者的影響。此外，儘管衛生清潔工作大增及最低工資上升，導致經營成本上漲，領展計劃短期內凍結停車場月租租金。

同舟計劃旨在為商戶提供紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠。同舟計劃與其他支援措施並行，例如與商戶商討租約重組。領展已考慮個別商戶的特殊情況，因此具體安排因商戶個別情況而異。

領展的零售組合以大眾市場為主導，主要售賣生活必需品。集團約一半的商戶受疫情影響相對較輕，而鮮活街市、超級市場及藥房等行業近月的經營狀況更為不俗。然而，教育中心、餐飲業（尤其是中式酒樓）、健身中心及遊戲中心等行業，受制於疫情及相關社交距離禁令，則面對沉重打擊。

領展行政總裁王國龍表示，在這艱難時刻，領展與商戶緊密聯繫並提供援助，深明商戶因疫情持續受到影響，更加需要獲得支援。面對具挑戰性的市場環境，領展會保持警覺，及時支援商戶、顧客及社區，亦會與政府及社會各方通力合作，一同跨過這個難關。

領展董事會主席聶雅倫稱，目前不明朗的情況，意味著要定期檢視同舟計劃支援的種類及幅度。董事會同意大幅擴大同舟計劃，以響應香港特區政府的新一輪紓困措施。

領展5年期票據息率為2.35%　發行金額擴大至10.1億

中金料領展2020財年續租租金調整率會跌至單位數

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責任編輯：梁浩碩

疫情 領展 紓困措施 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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