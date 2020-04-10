▲ 【英國疫情】未計老人院1千死 全國近8千人不治

英國再多881人死於新冠肺炎，累計近8,000人不治。《衛報》獨家報道指，官方未有計算各地老人院的死亡個案，長者死亡人數料多達1,000人。外相藍韜文警告，英國的疫情仍未見頂。政府衛生官員稱，至少2周後，疫情才可能緩和。

【美國疫情】紐約死亡連續3日創新高 挖壕啟動大型埋葬

【疫情焦點】英國首相府: 約翰遜離開深切治療部

報道指出，有護老機構估計，到目前為止，有多達1,000人在老人院中死亡，而未被計算在官方數據。單是英國最大的慈善護老機構，就有逾120名院友在過去3周，因新冠肺炎死亡；另一護老院多達88人死。

由於首相約翰遜仍接受治療，唐寧街暫時由外相藍韜文主持大局。藍韜文指，截至當地周四（9日）早上，逾24萬人接受病毒測試，其中6.5萬多人呈陽性。

【英國疫情】英家暴求助增120% 隔離如壓力煲

【英國疫情】封城開始遙距問診 英醫生斥NHS慢半拍

復活節周末正值是英國首輪三周居家禁足令到期，藍韜文呼籲民眾，繼續留在家中，盡量不外出。他指出，為期3周的禁足令開始見效，希望國民繼續努力，不要前功盡棄。

英國各地醫院的死亡總人數接近8,000，周四比周三（8日）增加881人，疫情繼續蔓延。藍韜文補充，最早下周決定，會否延長禁足令。

【日本疫情】東京新確診連續兩日破頂 島根縣首現病例

【法國疫情】零號病人無旅遊史 但「與中國有關」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l