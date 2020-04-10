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【新冠肺炎】大摩CEO亦中招確診新冠肺炎 大摩：現已康復

金融經濟 12:17 2020/04/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國紐約成重災區，摩根士丹利行政總裁戈爾曼（James Gorman）大約於3星期前感染新冠肺炎，目前已經康復。戈爾曼成為目前已知首位確診新冠肺炎的華爾街大行的行政總裁。

戈爾曼於公司內部網站上發布一段10分鐘的影片，表示他目前情況良好。相關影片是首次披露戈爾曼確診新冠肺炎的消息。大摩發言人表示，戈爾曼的醫生上周判斷他已康復，又指戈爾曼症狀並不嚴重，患病期間一直在家中自我隔離，並在家辦公，且公司仍由他全權掌管。

美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）要求上市公司向公眾披露重大事實，不過企業治理律師表示，關於公司何時必須披露有關高管健康狀況的信息，存在著廣泛的爭論。

除戈爾曼外，富瑞（Jefferies）上月宣布，集團財務總監Peg Broadbent 因為感染新型冠狀病毒而離世，終年56歲。另外全球四大會計師行之一的畢馬威（KPMG）主席Bill Michael早前亦確診新冠肺炎。 

【英美疫情】富瑞CFO感染新冠肺炎病逝　畢馬威主席確診

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責任編輯：梁浩碩

疫情 美國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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