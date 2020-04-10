▲ 【美國疫情】紐約死亡連續3日創新高 挖壕啟動大型埋葬

美國疫情持續惡化，重災區紐約州的新冠肺炎死亡病例，連續3日創新高。紐約州過去24小時錄得799宗死亡病例，累計逾7000人死亡。州長科莫表示，雖然死亡人數再創新高，但入院人數持續下降，是疫情爆發以來最低。

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紐約市政府早前稱，會在哈特島（Hart Island）挖壕，臨時掩埋疫情死者，供家屬容後處理死者身後事。身穿防護裝備的工人周四（9日）將屍體埋在其中一條壕中。

科莫（Andrew Cuomo）稱，入院及確診人數的上升速度開始放緩，重症患者也錄得新低，對紐約州的疫情持審慎樂觀的態度。他相信，居家令和限制社交距離的措施開始奏效，提醒民眾不能鬆懈。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）指，雖然疫情難在4月緩解，但5月的情況可能好轉，屆時或考慮放寬部分防疫限制。惟科莫強調，所有時間點只是猜測，無人都能保證5月疫情好轉，需按疫情發展再作判斷。

美國累計有46萬人確診感染新冠肺炎，超過1.6萬人死亡。

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▲ 身穿防護裝備的工人周四（9日）將屍體埋在其中一條壕中