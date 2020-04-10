  • 21°C
香港時間 : 2020410日 (五) 10:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【原油價格戰】油組及盟友即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

金融經濟 10:18 2020/04/10

分享：

【原油價格戰】油組即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

油價早前急瀉，主要是沙特阿拉伯與俄羅斯打價格戰，石油輸出國組織與俄羅斯等盟友初步同意每日減產1000萬桶，不過並不意味油價可以止跌回升，重回升軌。一來，減產幅度遜市場預期，更重要的是，即使減少供應10%，仍無法抵銷新冠肺炎疫情全球大流行所帶來的需求損失。

紐約期油收報22.76美元，跌2.33美元或9.3%。布蘭特期油收報31.48美元，跌1.36美元或4.1%。

沙特阿拉伯及俄羅斯同意合作恢復減產，不過，墨西哥不同意部分減產細節，以至暫時未能夠達成正式協議。油組代表指，油組及盟友不會在沒有墨西哥加入的情況下減產。墨西哥能源部長則指，墨西哥表示準備好每日減產10萬桶。

路透早前指油組和盟友將於5月1日開始每日減產1000萬桶，相當於全球原油供應約一成，為期兩個月。下半年減產數量將降至每日800萬桶，明年1月進一步降至600萬桶，直至2022年4月。

市場早前憧憬達成減產協議，油價反彈。不過，即使每日減產1000萬桶目標，仍低於市場預期介乎1200萬至1500萬桶 。更重要的是，新冠肺炎疫情持續全球大流行，衝擊環球經濟，各地封城，市民減少外出，飛機停飛汽車停駛，石油需求暴跌。即使達成減少原油供應10%的協議，仍難以抵銷每日高達3500萬桶的需求損失。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示，每天1000萬桶的協議，遠遠低於目前市場需求。現在只能寄望油組及盟友以外的其他國家減產。

20國集團國家能源部長於周五舉行會議討論油市和經濟狀況。目前，未知道美國會否參與減產。美國總統特朗普較早稱，美國油公司在油價下跌的環境下自然會減產。

 

【原油價格戰】OPEC+傾掂數　有咩股利好？

【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

【原油價格戰】期油ETF熱炒 應該長揸嗎？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：梁浩碩

疫情 經濟 布蘭特期油 紐約期油 墨西哥 沙特阿拉伯 俄羅斯 美國 石油輸出國組織 新冠肺炎

下一篇文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
莎莎賣港產口罩3日仍有貨　口罩滯銷？（附連結，第二版）
莎莎賣港產口罩3日仍有貨　口罩滯銷？（附連結，第二版）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
OPEC+減產油價漲1成後倒跌 恒指夜期收市反覆升22點（不斷更新）
OPEC+減產油價漲1成後倒跌 恒指夜期收市反覆升22點（不斷更新）