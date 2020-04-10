【原油價格戰】油組及盟友即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

▲ 【原油價格戰】油組即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

油價早前急瀉，主要是沙特阿拉伯與俄羅斯打價格戰，石油輸出國組織與俄羅斯等盟友初步同意每日減產1000萬桶，不過並不意味油價可以止跌回升，重回升軌。一來，減產幅度遜市場預期，更重要的是，即使減少供應10%，仍無法抵銷新冠肺炎疫情全球大流行所帶來的需求損失。

紐約期油收報22.76美元，跌2.33美元或9.3%。布蘭特期油收報31.48美元，跌1.36美元或4.1%。

沙特阿拉伯及俄羅斯同意合作恢復減產，不過，墨西哥不同意部分減產細節，以至暫時未能夠達成正式協議。油組代表指，油組及盟友不會在沒有墨西哥加入的情況下減產。墨西哥能源部長則指，墨西哥表示準備好每日減產10萬桶。

路透早前指油組和盟友將於5月1日開始每日減產1000萬桶，相當於全球原油供應約一成，為期兩個月。下半年減產數量將降至每日800萬桶，明年1月進一步降至600萬桶，直至2022年4月。

市場早前憧憬達成減產協議，油價反彈。不過，即使每日減產1000萬桶目標，仍低於市場預期介乎1200萬至1500萬桶 。更重要的是，新冠肺炎疫情持續全球大流行，衝擊環球經濟，各地封城，市民減少外出，飛機停飛汽車停駛，石油需求暴跌。即使達成減少原油供應10%的協議，仍難以抵銷每日高達3500萬桶的需求損失。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示，每天1000萬桶的協議，遠遠低於目前市場需求。現在只能寄望油組及盟友以外的其他國家減產。

20國集團國家能源部長於周五舉行會議討論油市和經濟狀況。目前，未知道美國會否參與減產。美國總統特朗普較早稱，美國油公司在油價下跌的環境下自然會減產。

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責任編輯：梁浩碩