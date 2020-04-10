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【美股收市】儲局大放水  冀5月重啟經濟　道指漲285點

環球經濟金融 04:16 2020/04/10

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美國聯儲局公布高達2.3萬億美元（約18萬億港元）的救市計劃詳情，全力支援中小企及地方政府，抵銷上周首次申領失業人數多達661萬的利淡，道指一度升逾570點，尾市受累油價倒跌，升幅收窄。
道指收報23719點，升285點或1.2%；標指收報2789點，升39點或1.5%；納指收報8153點，升62點或0.8%。
主要石油生產國據報達成協議，每日減產1000萬桶，惟低於市場預期介乎1,200萬至1,500萬桶 ; 投資者觀望減產細節，仍憂疫情續打擊原油需求，油價急升驟跌，紐約期油最多飈逾1成，收報22.76美元，倒插9.3%。
聯儲局再度出手救市，提供高達2.3萬億美元貸款，舉措包括大中企業貸款，買地方政府債。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，央行將全力提供穩定性，令美國人這段時間安心留在家中，全力阻止疫情擴散。財政部亦將為儲局的行動提供重要支持。
白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國經濟在一、兩個月內有機會重新啟動。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）亦預期，美國經濟可能在5月重啟。微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)認為，美國經濟最快5月底可重新啟動，學校在秋天重新復課，但經濟可能需要一段長時間才能重返疫情爆發前的水平。
疫情重挫美國經濟，大量企業商戶暫停營業，導致失業人數大增。美國上周首次申領失業救濟人數達660.6萬，稍低於前周經修訂的686.7萬，但多於預期的550萬。
儲局推出新一輪大放水措施後，美元滙價偏軟，刺激金價顯著上揚，創七年半新高。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +285點 23719點
美國標指 +39點 2789點
美國納指 +62點 8153點
歐洲Stoxx 600指數 +1.2% 330.56點
     
美匯指數 -0.6% 99.55
歐元 +0.7% 1.0932美元
日圓 +0.3% 108.50兌1美元
     
美國2年債息 -3點子 0.231厘
美國10年債息 -4點子 0.729厘
     
紐約期油 -7.3% 23.25美元
倫敦布蘭特期油 -2.5% 32.02美元
現貨金 +2.3% 1684.09美元
     
＊截至本港4時15分    

 

責任編輯：柯志宏

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