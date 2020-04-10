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【美股午市】美財長料經濟有望5月重啟 道指續漲逾400點

環球經濟金融 01:37 2020/04/10

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美國財長姆欽（Steven Mnuchin）預期美國經濟可能在5月重啟，加上儲局再度放水支持經濟，抵消就業數據差劣對市場的影響，道指續漲逾400點。

截至本港時間1時37分，道指報23847點，漲413點；標普500指數報2801點，升51點；納指報8174點，升83點。

姆欽表示，當總統特朗普（Donald Trump）對醫療問題感到滿意，政府將盡一切辦法讓美國公司重新恢復運作，並令工人復工，讓企業在這段期間獲所需的流動資金。

微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)亦認為，美國經濟最快5月底可重新啟動，學校在秋天重新復課，但經濟可能需要一段長時間才能重返疫情爆發前的水平。

蓋茨認為，可能需時18個月才能完成疫苗所有研發程序，而且不一定對所有人有效。民眾的生活習慣已被扭轉，外出次數盡可能減少，消費也變得相當節儉，直至確定出現有效疫苗後，民眾生活才可能回復較正常水平。

特朗普早一天表示，只要新增死亡病例呈下降趨勢，希望美國經濟以一個「大爆炸」方式重啟，他沒有提出重啟的時間表，但白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二稱，可能在四至八周後恢復經濟活動。

美國勞工部周四公布的數據顯示，受疫情影響，上周首次申領失業救濟人數達660.6萬，遠高於市場普遍預期的500萬。

聯儲局再出招，大規模推出2.3萬億美元救市措施支撑經濟，幫助地方政府及中小型企業，應對疫情造成的打擊。儲局主席鮑威爾表示，美國正以驚人的速度奔向非常高的失業率，儲局應該盡所能為那些受苦受難的公眾提供救濟，現正以前所未有的規模動用緊急貸款權力，並使用工具確保最終的復甦是盡可能有力的。

美股 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 失業 疫情 姆欽 特朗普 庫德洛

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