【科技抗疫】5G醫護機器人　無人機分配物資助抗疫

▲ 新冠肺炎疫情仍然嚴峻，社會各界都積極出手抗疫。現實創新科技的進步，促使5G技術對是次疫情防控和治療的幫助，更有效解決人手不足問題。

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，社會各界都積極出手抗疫。現實創新科技的進步，促使5G技術對是次疫情防控和治療的幫助，更有效解決人手不足問題。

德勤與華為聯合發佈《科技抗疫，5G助力：5G通信為公共衛生防控診療體系帶來的新契機》白皮書提及，現時國內有醫院已推出5G智能服務機械人、消毒清潔機械人等，指導病人看診、宣傳防疫知識等，減輕醫護人員負擔，另外裝滿消毒水箱的消毒清潔機械人，可按規定路綫完成消毒清潔工作，清潔過程完全無人化操作，不但節省人力成本，更提高清潔效率。

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報告亦提到，5G可建立疫情監控平台，提供監控數據分析。因5G具有高速數據傳輸及分析能力，可將大量熱影像，臉部識別，物資運送位置等數據加以整合。5G可利用大數據分析和機器學習技術，對潛在人群進行智能化篩查，提高監測準確度及效率，減少大量人手篩查工作負擔。

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另外，5G可幫助防疫人員實施防疫工作。例如利用5G無人機，在指定區域內進行巡檢監控，識別民眾有否配戴口罩，實時回傳有關監測的圖像，提高疫情防控效率。另外，政府亦可利用5G無人機在各地分配口罩、消毒液等防護物資，減少人與人接觸機會。

責任編輯：李寶如

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