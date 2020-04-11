【疫市營商】傳統品牌難生存？　善用科技、靈活變通最重要

▲ 德國寶現推出有預設大小的新榻榻米儲物櫃傢俬和「封邊」配套，省去度尺的挑戰。（德國寶提供）

本港零售銷售受疫情影響錄得跌幅，品牌要疫市求生必須靈活變通。德國寶副總裁陳嘉賢直言，公司在疫情下不能獨善其身，更笑稱：「窮則通。」所以藉開源節流，例如與KOL合作直銷、減省非必要宣傳開支等，盡量減低影響。

【疫市營商】Adidas用3D列印技術 每週產1.8萬醫療面罩

德國寶過去逾30年主要以綫下銷售。惟疫情來襲令不少人宅在家，傳統零售銷售模式受到衝擊，O2O（Online to Offline）業務日漸重要。故即使在疫市下，亦增聘相關人手處理。

夥KOL直銷 陳嘉賢：冀賣多一件得一件

品牌近年加大綫上銷售和宣傳力度。陳坦言，縱然今年營商不易，亦盡量多與其他品牌推出聯乘活動，共同創造機會。她續指，現新增與KOL（Key Opinion Leader）合作直銷；開設社交平台帳號宣傳；以及加強與綫上銷售平台，如HKTVmall、Big Big Channel等合作，希望「賣多一件得一件」。而以電視活動及節目贊助為例的非必要開支，則盡量減少，冀與員工一同捱過疫情。

【疫市營商】「虛擬主播」成明星替身 細緻得難分真假？

疫情限制餐飲和服務業。品牌旗下的訂造組合櫃服務，亦因設計師無法到室內處度尺受影響。她指出，現推出有預設大小的新榻榻米儲物櫃傢俬和「封邊」配套，省去度尺的挑戰。她解釋，新系列基數較低，自去年9月推出以來，銷售數據每月持續穩定增長10%至20%。

【疫市營商】戶戶小廚助餐廳逆市生意增 湯譜3月按年增逾3倍

記者：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l