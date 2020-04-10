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【第二輪防疫抗疫基金】向裁員說不　德國寶：今次資助為歷來最好

商業 16:00 2020/04/10

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德國寶副總裁陳嘉賢認為，今次為「港府有史以來最直接幫助僱主的津貼」。（資料圖片）

港府日前推出第二輪防疫抗疫基金，助企業為員工支薪。德國寶副總裁陳嘉賢透露，旗下零售店舖的業主不願減租金，但將會申請港府推出的員工薪金補貼，加上不斷推出更貼地和以抗疫為主的產品，對未來仍樂觀。

【疫市營商】網絡世界成抗疫主流　居家「虛擬主播」現商機

她稱，品牌多年以來堅持盡力與員工共渡時艱。而O2O（Online to Offline）業務最近增聘人手，不會這邊廂增聘人手、其他地方裁員。加上今次港府推出員工薪金補貼，她形容今次為「港府有史以來最直接幫助僱主的津貼」。雖然未計算總金額，但倘若補貼員工一半薪金，幫助很大。

傳統零售商攻綫上難在哪？

品牌在疫情下主攻綫上銷售和宣傳。但對於傳統零售商而言，短時間內轉型並不容易。陳嘉賢表示，團隊的「架生」不夠，加上同事不熟悉開Live等應用程式的運用。開始時手忙腳亂，經常出現斷線問題。她笑言：「馬死落地行，行出第一步之後，使用幾次已好好多。」雖然對科技仍然陌生，但慶幸每次都有進步。

【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元　一文看清商會業界有何看法？

不過，她認為綫下銷售對於公司仍非常重要。即使現時有超過九成心力投放在綫上，預期疫情過後，仍以綫下銷售為主，將繼續投放資源在綫下。

【第二輪防疫抗疫基金】放寬中小企融資擔保計劃　貸款額上升上市公司也可申請（附比較表）

記者：馬意文

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