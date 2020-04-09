復活節最佳娛樂！屋企 BBQ 冇難度 德國寶 x 牛角 將日式燒肉「帶回家」

復活節將至，但疫情期間無法出國旅行、無法帶小朋友去遊樂場玩，甚至連出街食飯都難…怕小朋友在家中太悶？又怕小朋友日日無所事事？當然要攪攪新意思！相信好多人都好掛住Oishii 日本燒肉，不如將日式燒肉大餐「帶回家」，將屋企變日式燒肉店，在家中都可以舉辦親子無煙燒烤派對！

德國寶光波 BBQ 爐超強特點：

■ 「絕世光波功」溫柔遠紅外線加熱 - 無幅射食得更安心

■ 室內無煙 - 唔怕一屋燒烤味

■ 無需落油 - 低脂健康唔怕肥

■ 特設集「油」荀盤 - 自動排走多餘油脂

■ 「360°地球自轉」 - 火力均勻，件件燒肉夠 juicy

■ 易潔不黏烤盤 - 不痴底無需換盤，用廚房紙一抹乾淨

想免費獲得功能咁強嘅德國寶光波 BBQ 爐？只要到牛角日本燒肉專門店購買「帶回家」燒肉券套裝(售價$3,500)，即送德國寶光波 BBQ 爐 KQB-300（售價$1,800）一部 *，快啲將日本燒肉滋味帶回家啦！今個復活節讓您和小朋友即使留在家中，都可一家大細享受好玩好食、健康又安心的親子派對！今個復活節，一於 Stay Home, Stay Healthy and Stay Happy！ * 優惠期有限，售完即止！

光波爐 2.0

絕世光波功：溫柔遠紅外線

德國寶光波 BBQ 爐採用熱對流、熱傳導及熱穿透溫柔遠紅外線三重變頻加熱技術，進一步快速傳熱，烹調過程無微波輻射、無火、無煙，為您帶來清潔、無油煙的燒烤新體驗！現在，只需舒舒服服安住家中就能隨時享受燒烤的美味，與家人分享無窮美味！

室內無煙：屋企唔會一陣味

使用紅外線光波加熱，減少烹飪時所需之油份，配合上發熱線設計，有效避免傳統燒烤爐因油脂滴落在發熱線上而產生大量油煙的情況，解決油煙依附於衣物上的尷尬情景，燒烤從此更清潔舒適！

無需落油：低脂健康不怕肥

通過光波強勁的穿透力將食物內的脂肪加熱沸騰，有效利用食物本身的油脂進行烹調，因此燒烤時無需額外加入食油，讓您可以真正少油低脂品嚐美味韓燒，即使是瘦身人士或健身人士都可大快朵頤！

集油「荀盤」：自動排走多餘油脂

強勁光波能逼使食物內的油脂加快排出，配合烤盤上創新的「太陽紋」導油設計，燒烤時食物的多餘油份可順著紋路流入機身底部的集油盤，讓食物從此不再「油淋淋」，吃得更健康，成為「荀盤」話咁易！

360°自轉：火力均勻件件 Juicy

配備 360°自動旋轉功能，讓光波無死角穿透食物，從內至外全方位加熱食物，受熱更均勻；有效避免食物內裡未熟，但表面已被烘乾的情況，達至鎖住水份及肉汁，保持食物外脆內嫩的口感！

*只限 KQB-315、KQB-300 及 KQB-114

不黏烤盤：不痴底一抹乾淨

底盤特別採用 Teflon 不黏塗層，燒烤時食物殘渣不會黏著底盤，避免一般燒烤要經常更換底盤的情況；使用後只需用廚房紙一抹即可清除盤上污漬，無論使用或清潔都極致方便！

德國寶光波 BBQ 燒系列

KQB-315 零售價：$2,320

KQB-300 零售價：$1,800

KQB-215 零售價：$1,980

KQB-114 零售價：$1,630

詳細產品資訊[德國寶光波 BBQ 爐]：

https://www.germanpool.com/chi/products/kb_kqb.php?mdl=kqb315

(資料由客戶提供)