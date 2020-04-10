【5G手機】香港正式推5G 一文看清5G新手機有何選擇？

和記電訊（00215）、香港電訊（06823）、中移動香港在4月1日齊推出5G服務，意味香港正式踏入5G時代。5G有高速、低時延、廣連結等特徵，消費者可享受更高速的網絡體驗，包括影音播放將更加流暢，未來也可能發展出虛擬現實、增強現實等各類應用。目前小米（01810）、華為等智能手機廠商已陸續推出5G手機，對於想升級手機的消費者，市面上有何選擇？

小米10系列：相機、性能較上一代明顯升級

小米10系列於4月7日在香港開始接受預定，21日正式開賣。普通版（8GB+256GB）售價4999元，小米10 Pro（8GB+256GB）售價5999元。由於4月7日至12日為「米粉節」，消費者在此期間預定將可享受優惠。

小米10是小米品牌進軍高端市場的代表作品，配備高通Snapdragon865處理器，1億像素四攝，支援拍攝8K影片、10倍混合變焦，6.67吋原色螢幕，用戶可享受24個月超長保養及1次螢幕維修。雖然小米10是小米最貴旗艦手機，但價錢仍比目前市面上多數5G手機便宜。

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華為P40系列：最強攝力

華為P40系列手機周四（9日）正式在香港發佈，率先發售的P40（8GB+128GB）售價4988元，P40 Pro（8GB+256GB）則定價6988元。P40 Pro+則會於6月發售。

P40系列最突出表現是其強大的影像系統，P40為Leica三攝，P40 Pro為Leica四攝，均配5000萬像素主鏡頭。P40 Pro另有4000萬廣角相機、ToF深度相機和5倍變焦1200萬像素遠攝相機。6月發售的P40 Pro+則為Leica五攝。P40系列搭載麒麟990芯片，支持雙模5G。

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Samsung Galaxy S20：入手門檻6998元

Samsung Galaxy S20系列定為S20（12GB+128GB）售價6998元，S20+（12GB+128GB）7998元，S20 Ultra（12GB+256GB）9998元以及S20 Ultra頂配版（16GB+512GB）10998元。

三星 Galaxy S20、S20+、S20 Ultra 三款機型的螢幕尺寸，分別是 6.2 吋、6.7 吋、6.9 吋，S20、S20+主相機部分均為1200萬標準鏡頭 、6400萬望遠鏡頭以及1200萬超廣角鏡頭的組合，支援最高3倍混合光學變焦以及30倍AI超高解析度變焦和8K錄影，不過 Galaxy S20+ 額外多了一組TOF鏡頭。

Galaxy S20 Ultra則是1億像素標準鏡頭 、4800萬望遠鏡頭、1200萬超廣角鏡頭和TOF鏡頭的組合，支援 10倍混合光學變焦以及高達100倍的AI超高解析度變焦。

S20、S20+在相機配置上遜於華為P40系列，售價亦較高，但需注意華為P40系列沒有預載GMS（谷歌移動服務）。

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紅米K30 5G和K30 Pro:性價比之選

由於5G處於發展初期，目前5G手機價位仍偏中高端。目前市面上最便宜的5G手機為小米旗下紅米K30 5G，搭載高通驍龍765G，配備後置四攝、前置雙攝共6個攝像頭、4500mAh電池、120Hz高幀率屏幕，內地售價僅1999人民幣起。

此外，紅米上月也發佈5G期間K30 Pro，搭載高通Snagdragon 865處理器，配備四攝相機，6400萬像素AI主攝，60Hz OLED屏幕，售價2999元人民幣起。

但需留意K30 5G版、K30 Pro都沒有在香港正式發佈。

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