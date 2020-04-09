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【原油價格戰】OPEC+傾掂數　有咩股利好？

金融經濟 23:30 2020/04/09

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隨著供應減少，可預期石油價格將再度向上

OPEC+今日就石油減產談判，根據最新消息指，沙特阿拉伯與俄羅斯已就減產達成共識，OPEC+及其他產油國將討論每日減產1000萬桶石油。隨著供應減少，可預期石油價格將再度向上，而消息刺激下，期油曾升逾1成。若投資者希望捕捉是次原油價格戰緩和曙光，除了直接部署石油，可留意甚麼行業股份？

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石油股

OPEC+及其他產油國減產，支持石油價格，石油股當然大受利好，在港上市股份中，最為投資者熟悉的非「三桶油」莫屬，即中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386）

除了外圍消息，按照內地2016年推出的《石油價格管理辦法》，成品油價格機制設定上限為每桶130美元，下限為每桶40美元，當高於上限或低於下限時，零售價格將不作調整。在相關「地板價」支持下，中資石油股有機會額外增添動力。

其他能源股

煤炭、天然氣等其他能源在一定程度上屬石油替代品，隨著石油價格提升，其價格競爭中的下風位置有望改善，繼而利好往後收入。且看新奧能源 （02688） 、神華 （01088） 等相關行業股份，下周開市後能否進一步展現動力。

新能源汽車

由於新能源汽車燃料比石油貴，故當石油價格大跌時，其產品需求或受一定困擾。不過，隨著油價攀升，新能源汽車燃料相比之下便沒有之前般貴，有助新能源汽車板塊走勢改善。美股最出名的新能源汽車當然是Tesla（美：TSLA），而在港上市股票中，則以比亞迪 （01211） 最為人熟悉。

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