【ETF】只有港股帳戶如何投資環球資產？美股A股金油債ETF逐隻睇

▲ 香港ETF產品眾多，港股投資者可以買入各類不同資產。

近期有不少散戶投資者希望投資黃金、原油等商品期貨，然而這些期貨的投資門檻相對較高，而且期貨產品多數有槓桿成分，風險亦同樣較高。故不少人選擇港股市場上尋求合適的ETF產品，能夠投資多元產品，入場門檻亦相對較低。

黃金ETF

較為港人熟知的黃金ETF，包括SPDR黃金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 。其中，SPDR黃金ETF的成交金額較高、市值規模亦較高，理論上流動性更強，近期也宣布降低入場門檻；而價值黃金ETF的入場費則更低，以周四（9日）收市價39.95計，入場費僅3995元。

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原油ETF

香港目前有兩家期油ETF，都是由韓資基金公司發行，分別是三星資產運用（香港）旗下的F三星原油 （03175） 及未來資產的FGX原油 （03097） 。

據港交所網站，F三星原油期 、FGX原油 的追縱指數為標普高盛原油額外回報指數和標普高盛原油增強額外回報指數。實際操作上來看，3175直接投資於WTI期貨合約讓子基金緊貼指數的表現，而3097基金經理於每個曆月訂立 WTI 期貨合約，並預期不時會以不超過資產淨值的 20%用作購入 WTI 期貨合約的保證金。

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美股ETF

在港股市場都可以找到追蹤美國指數的ETF，當中包括安碩納指一百 （02834） 、BMO納指 （03086） 及領航標普五百 （03140） 。前兩隻ETF是追蹤納斯達克100指數，後者則是追蹤標準普爾500指數，三者均以港元結算。

若投資者想做淡美股，則可考慮兩倍反向的FI二南方納指 （07568） ，但要注意的是，長期持向反向槓桿產品或會因複合效應影響，未必一定跟貼指數表現。

A股ETF

市場預期兩會於本月召開，憧憬內地會有振興經濟政策出台。較為熱門的A股ETF包括南方A50 （02822） 及安碩A50 （02823） ，兩者均是追蹤富時中國A50指數，以50隻最大市值的A股為標的。

其他指數如滬深300指數則有安碩滬深三百 （02846） ；中證500指數則有南方中證五百 （03005） 。

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隨着香港ETF產品日漸成熟，投資者目前已可透過港股市場買入不同地區、不同種類的資產。

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