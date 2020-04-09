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【史無前例】聯儲局推2.3萬億救助方案　瞄準中小企兼掃垃圾債

環球政經 21:30 2020/04/09

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聯儲局新一輪2.3萬億救助方案，新措施繼續力保中小企以及新增地方政府的融資援助，內容包括：

相關新聞: 【美股盤前分析】聯儲局披露2.3萬億美元救助計劃細節 道指期貨盤前升幅擴大 觀望產油國視頻會議

1.加強薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program, PPP），提供更多流動性予參與貸款的機構。

2. 透過Main Street Lending Program，借出最多6000億中小企貸款，以確保中小企的現金流。這些中小企都需要在疫情前四年有良好的財政狀況、員工數目超過10000人、以及年收入少於25億美元的企業。企業在首年無需還本還息。

3.加大一級企業信貸融資工具及二級企業信貸融資三具(PMCCF 、 SMCCP)，以及資產抵押證劵融資工具（TALF）規模，聯儲局可購入最多8500億美元的企業債及資產抵押證劵（ABS）。特別留意，今次的PMCCF及SMCCP中，聯儲局將會買入3月22日前，仍然是BBB-/Baa3級別，但及後被降低評級至BB-/Ba3的非投資級別債券；另外亦會買入追蹤垃圾債的ETF，是局方歷史上首次買入垃圾債。

4.特別留意，今輪措施中，聯儲局首次推出地方融資工具（Municipal Liquidity Facility），推供最多5000億貸款予州政府以及人口超過200萬居民的郡政府，以及人口超過100萬的城政府，財政部會提供350億美元的信貸保障予聯儲局。

 

 

撰文 : 林展鋒

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