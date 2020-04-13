  • 19°C
香港時間 : 2020413日 (一) 10:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美國電腦設備商加入生產呼吸機　助全美醫護抗疫

科技 10:00 2020/04/13

分享：

美國遊戲電腦生產商Maingear決定用遊戲PC機箱改造，生產醫用緊急呼吸機。

新冠肺炎疫情擴散全球，各國醫療機構均為呼吸機而頭痛，就連英國首相約翰遜確診染病，也有傳需要使用呼吸機。不少國際品牌或廠商都不約而同決定在這個時候涉足醫療產品，出手協助抗疫措施。

美國遊戲電腦生產商Maingear總部設於新澤西，主力生產不同造型的遊戲電腦，早前他們就決定用遊戲PC機箱來改造，生產醫用緊急呼吸機。當病人患上肺部呼吸的嚴重疾病，例如肺炎，呼吸機便是相當重要的工具，讓他們可以維持呼吸和吸入氧氣，以延長病患者的性命。

【全球大流行】Tesla宣布員工將停職減薪　預計5月恢復生產

Maingear日前公佈，並設計的呼吸機命名為「LIV」，外形與一般的遊戲電腦相似。製造商基於旗下F131的電腦機箱作為外殼，而內部設計則有複雜的氧氣供應系統和喉管，可提供是否帶呼吸觸發裝置的全自動操作選項，以便醫護人員在1.5 秒內開始向深切治療中的病人輸送氧氣。

Maingear LIV 已裝置預設的標準參數，整體應用十分簡單，輔以提供觸屏界面的專用軟件，醫護人員可以同時作出細微的手動調整。Maingear又表示，LIV的生產成本僅為傳統呼吸機的四分一，現時有待美國食品藥品管理局的核准，現時他們正與美國的醫療機構洽談供應，亦打算將LIV呼吸機推向國際市場。

【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機　另捐贈25萬個口罩

【新冠肺炎】呼吸機應該如何分配　只由數據決定？

責任編輯：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美國疫情】將新增11萬呼吸機 特朗普：應用不着
2020/04/08
【美國疫情】將新增11萬呼吸機 特朗普：應用不着
【約翰遜ICU】約翰遜一度傳用呼吸機　英鎊偏軟兌港元9.5算
2020/04/07
【約翰遜ICU】約翰遜一度傳用呼吸機　英鎊偏軟兌港元9.5算
【新冠肺炎】呼吸機應該如何分配　只由數據決定？
2020/04/07
【新冠肺炎】呼吸機應該如何分配　只由數據決定？
【新冠肺炎】Tesla發布呼吸機原型　未提生產時間（有片）
2020/04/06
【新冠肺炎】Tesla發布呼吸機原型　未提生產時間（有片）
【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機　另捐贈25萬個口罩
2020/03/24
【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機　另捐贈25萬個口罩
軟件 電腦設備 約翰遜 新澤西 美國 遊戲 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【疫市營商】希慎集團投入逾7千萬革新　夥商戶綫上吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【科技抗疫】5G醫護機器人　無人機分配物資助抗疫
【科技抗疫】5G醫護機器人　無人機分配物資助抗疫
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港
【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港