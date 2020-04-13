【新冠肺炎】美國電腦設備商加入生產呼吸機　助全美醫護抗疫

▲ 美國遊戲電腦生產商Maingear決定用遊戲PC機箱改造，生產醫用緊急呼吸機。

新冠肺炎疫情擴散全球，各國醫療機構均為呼吸機而頭痛，就連英國首相約翰遜確診染病，也有傳需要使用呼吸機。不少國際品牌或廠商都不約而同決定在這個時候涉足醫療產品，出手協助抗疫措施。

美國遊戲電腦生產商Maingear總部設於新澤西，主力生產不同造型的遊戲電腦，早前他們就決定用遊戲PC機箱來改造，生產醫用緊急呼吸機。當病人患上肺部呼吸的嚴重疾病，例如肺炎，呼吸機便是相當重要的工具，讓他們可以維持呼吸和吸入氧氣，以延長病患者的性命。

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Maingear日前公佈，並設計的呼吸機命名為「LIV」，外形與一般的遊戲電腦相似。製造商基於旗下F131的電腦機箱作為外殼，而內部設計則有複雜的氧氣供應系統和喉管，可提供是否帶呼吸觸發裝置的全自動操作選項，以便醫護人員在1.5 秒內開始向深切治療中的病人輸送氧氣。

Maingear LIV 已裝置預設的標準參數，整體應用十分簡單，輔以提供觸屏界面的專用軟件，醫護人員可以同時作出細微的手動調整。Maingear又表示，LIV的生產成本僅為傳統呼吸機的四分一，現時有待美國食品藥品管理局的核准，現時他們正與美國的醫療機構洽談供應，亦打算將LIV呼吸機推向國際市場。

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責任編輯：施雯雯

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