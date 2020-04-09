金管局首減發外匯基金票據「放水」200億 分析：類似措施會繼續推出

▲ 金管局減少外匯基金票據發行規模向市場注入流動性，為金管局首次動用此工具

金管局今日宣布減發外匯基金票據200億元，為金管局首次透過此形式向市場注入流動性。有分析認為，金管局會繼續推出類似措施，以降低市場利率，料一個月拆息回落至1厘或以下可能會較符合監管期望。

金管局發言人回應查詢時表示，這次是金管局首次減發票據，又指過去幾年金管局一直有向市場及市民大眾闡釋，會在有需要的時候適量減發外匯基金票據從而釋出港元流動性。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷相信，措施用意是壓低市場利率，以降低企業融資成本，同時希望增加與美元掛鈎的港元之供應，滿足市場對港元的需求。他續指，措施成效要視乎企業貸款需求及銀行放貸意慾，相信措施在一定程度上可支持貸款增長，並於短期內抵銷部份淨息差收窄造成的影響，從而支持銀行淨利息收入保持穩定，但長遠要關注銀行資產質素走向。

他又相信，金管局會繼續有類此操作，例如放寬其他之前被監管要求「鎖起」的資金，以繼續向市場注入流動性，壓低市場利率，從而紓緩社會貸款負擔，料一個月拆息回落至1厘或以下可能會較符合監管期望。

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