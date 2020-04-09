【美股開市】道指升逾500點 聯儲局公布18萬億救市計劃詳情

美國聯儲局公布高達2.3萬億美元（約18萬億港元）的救市計劃詳情，以應對新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）對美國經濟的衝擊，全力支援中小企及地方政府。消息抵銷上周首次申領失業人數多達660.6萬的利淡，美股開市向好，道指升520點，高見23954點。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於聲明表示，央行將會全力提供寬慰及穩定性，令美國人這段時間安心留在家中，全力阻止新冠肺炎疫情擴散。財政部亦將為聯儲局的行動提供重要支持。

首先，名為「大街貸款基金」（Main Street Lending Fund）的工具，將會提供合共6,000億美元貸款，以支持不多於1萬名員工、去年收入不高於25億美元的中小型企業。

貸款為期4年，而本金及利息償還可以延期1年，將由銀行承辦；銀行承辦後只須持有貸款5%，其餘95%將賣予聯儲局。貸款金額最少為100萬美元，最多為2,500萬美元。

其次，聯儲局即日開始，增加購買州政府、郡政府及市政府發行的短期票據，規模上限為5,000億美元。聯儲局亦會密切注視地方債券市場的情況，或代表局方未來將會進一步介入有關市場。

最後，聯儲局將擴大3個原有的借貸工具規模至總額8,500億美元，以開始購買高評級及新發行的擔保貸款憑證（colllateralized loan obligations，CLO，以銀行的商業或個人貸款擔保的資產證券化工具），加強企業及家庭的信貸流通。

其中，定期資產抵押貸款工具（Term Asset-backed Loan Facility，TALF）更會擴大抵押品的接受範圍，涵蓋聯儲局3月23日公布救市計劃前、仍屬投資級別的企業債券。

美國3月份生產物價指數（PPI）按月下跌0.2%，跌幅少於2月的0.6%和市場預期的0.4%；按年升0.7%，升幅高於市場預期的0.5%，但遜2月的1.3%。

撇除食物、能源和貿易服務，核心PPI按月跌0.2%，跌幅為2015年10月以來最大，亦多於2月的0.1%；按年升1%，升幅少於2月的1.4%。

新冠肺炎大流行打擊了美國的交通、酒店、娛樂等服務需求；而環球經濟衰退，加上沙特阿拉伯和俄羅斯大打石油價格戰導致油價大跌，抵消了供應鏈瓶頸引發的價格上漲。