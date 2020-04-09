IMF︰環球經濟大蕭條以來最差 近9成國家人均收入倒退

▲ IMF將於下周舉行春季會議，發表《全球經濟展望》。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格爾奧基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，新冠肺炎面 以驚人的速度破壞了社會和經濟秩序，各國面 臨前所未有的危機。她預料， 疫情導致 「 自大蕭條以來最嚴重的經濟惡果。」（ worst economic fallout since the Great Depression ）；逾170個國家出現人均收入負增長。

IMF將於下周發表 《全球經濟展望》，預期今年世界經濟增長將大幅下滑。 格爾奧基耶娃指出， 就在3個月前，IMF預計2020年在189個 成員國中，有逾160個國家今年會有 人均收入會有正增長。「但到了現在， 我們預測 今年 將有170 多個國家的 人均收入出現倒退。」相當於近9成的IMF成員國。

新興市場走資加劇

她又表示，在過去的兩個月中，新興市場的投資組合流出約為1000億美元，是全球金融危機同期的3倍多；商品出口國更受到商品價格暴跌的雙重打擊。IMF估計，新興市場和發展中國家的外部融資總需求將達到數萬億美元，這些國家只能自己承擔一部分，剩下的缺口則達數千億美元。

IMF建議，各成員繼續採取基本的防疫措施，並為衛生系統提供支持。再者，通過大規模、及時、有針對性的財政和金融措施來保護受影響的人和企業；減輕對金融體系的壓力。最後，即使疫情進入了受控階段，也必須為恢復經濟作出計劃， 通過政策行動將危機的潛在影響減至最小。

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