  • 21°C
香港時間 : 2020409日 (四) 21:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

IMF︰環球經濟大蕭條以來最差 近9成國家人均收入倒退

金融經濟 20:43 2020/04/09

分享：

IMF將於下周舉行春季會議，發表《全球經濟展望》。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格爾奧基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，新冠肺炎面以驚人的速度破壞了社會和經濟秩序，各國面臨前所未有的危機。她預料，疫情導致自大蕭條以來最嚴重的經濟惡果。」（worst economic fallout since the Great Depression）；逾170個國家出現人均收入負增長。

IMF將於下周發表《全球經濟展望》，預期今年世界經濟增長將大幅下滑。格爾奧基耶娃指出，就在3個月前，IMF預計2020年在189個成員國中，有逾160個國家今年會有人均收入會有正增長。「但到了現在，我們預測今年將有170多個國家的人均收入出現倒退。」相當於近9成的IMF成員國。

新興市場走資加劇

她又表示，在過去的兩個月中，新興市場的投資組合流出約為1000億美元，是全球金融危機同期的3倍多；商品出口國更受到商品價格暴跌的雙重打擊。IMF估計，新興市場和發展中國家的外部融資總需求將達到數萬億美元，這些國家只能自己承擔一部分，剩下的缺口則達數千億美元。

IMF建議，各成員繼續採取基本的防疫措施，並為衛生系統提供支持。再者，通過大規模、及時、有針對性的財政和金融措施來保護受影響的人和企業；減輕對金融體系的壓力。最後，即使疫情進入了受控階段，也必須為恢復經濟作出計劃，通過政策行動將危機的潛在影響減至最小。

相關文章︰【全球大流行】IMF憑二氧化氮判斷中國初見復甦　疫情較金融危機破壞還大

【全球大流行】IMF：新冠肺炎衝擊　媲美08年金融海嘯

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

 

經濟 疫情 GDP 國際貨幣基金組織 新冠肺炎疫情

下一篇文章

美首領失業金人數再超預期達660.6萬人　恒指夜期24000關拉鋸低水近180點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
美首領失業金人數再超預期達660.6萬人　恒指夜期24000關拉鋸低水近180點（不斷更新）
美首領失業金人數再超預期達660.6萬人　恒指夜期24000關拉鋸低水近180點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【航空告急】漢莎傳考慮永久停飛德國之翼　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【航空告急】漢莎傳考慮永久停飛德國之翼　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成