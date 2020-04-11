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【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港

科技 10:00 2020/04/11

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.    Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料

Zoom連串安全漏洞CEO袁征道歉　承諾修正安全私隱

以色列網路安全機構Sixgill發現，有352個Zoom帳號資料，正於暗網（Deep Web）上轉售，包括帳號持有者的電子郵件地址、密碼、會議ID及主機密鑰、名稱等，而且不同的帳號類型皆備，除個人用戶外，亦涉及付費用戶、企業或組織用戶等。

【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會

Zoom創辦人兼行政總裁袁征周三（8日）舉行YouTube直播，就近日連串的安全漏洞問題向用家致歉，並介紹Zoom隱私更新，承諾將嚴肅對待任何失誤。Zoom現時已尋求外援解困，包括招攬Facebook前安全主管作顧問，成立諮詢委員會改善安全和私隱問題。

2.    【華為5G】華為5G旗艦機P40系列登港　售4988元起

【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？

華為（HUAWEI）舉行網上發布會，宣布全新旗艦5G手機HUAWEI P40及P40 Pro正式登陸香港，並於4月9日正式發售。

新手機搭載華為自家的Kirin 990 5G晶片，而且更首次採用「四曲面」設計，P40 Pro採用長型開孔的6.58吋曲面屏幕，前鏡頭以挖空設計藏在屏幕，提升屏佔面積；而P40就繼續採用6.1吋AMOLED全面屏。P40及P40 Pro機身均有藍、金、銀三種配色，P40售價為4,988港元；而P40 Pro的則售6,988港元。

3.    少女被困智能櫃惹安全疑雲　取件人士未關好門引致意外

九龍灣有少女疑因貪玩而被困於智能櫃，由於不少人開櫃取件後均未有把櫃門關上，令智能櫃出現「門常開」的情況。經初步了解, 懷疑有兩名人士發現一個未完全鎖上的智能櫃格口, 其中一人走入格口, 關上櫃門，最後需由消防爆門救出。順豐回應指，客戶取件後應確保櫃門完全關上，智能櫃只供取件用用途，以免造成意外，並表示已經安排在櫃機貼出安全提示, 未來將考慮提升櫃門鎖監察裝置。

4.    日本任天堂Switch主機停止出貨　供應鏈疑受疫情影響

任天堂的超人氣遊戲《集合啦！動物森友會》熱潮帶動Switch需求直線上升，甚至出現炒風。日本任天堂早前透過官方Twitter宣布，所有Nintendo Switch / Switch Lite主機，包括《集合啦！動物森友會》限定版主機，本星期將不會發貨。

動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】

不過，早前任天堂就曾因為新冠肺炎疫情持續，影響中國生產線工作，中國、越南供應鏈停工部分生產線尚未恢復，造成Switch嚴重供不應求，看來香港的Switch炒風還要維持一段時間。

責任編輯：施雯雯

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