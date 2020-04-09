【企業減薪】保誠執行董事減薪至去年水平 兼削退休金

▲ 保誠宣布，執行董事薪酬將減至去年水平。

新冠肺炎疫情下，英國當局向金融機構施壓要求停止派息。英國保險企業保誠 （02378） 宣布，鑒於當前形勢，加上有必要繼續限制行政人員薪酬，保誠建議下調執行董事薪金，至2019年12月31日的水平，自今年4月起生效。現任執行董事的退休金福利由薪金的25%下調至13%，5月14日起生效。

另外，財務總監兼營運總裁的2020年保誠長期激勵計劃獎勵將維持不變，仍為薪金的250%， 且不再增加至薪金的300%。保誠表示，有關調整已獲董事會轄下薪酬委員會接納。

保誠表示，集團擁有高度穩健的業務模式，並且將維持其一貫的優勢，為客戶和分銷合作夥伴提供支持，同時為股東實現盈利增長。

歐洲保險和職業養老金管理局（EIOPA）上周表示，保險公司應暫停分發股息及股份回購，並延遲發放獎金。英倫銀行隨後表明，會響應歐盟監管機構的呼籲，要求保險公司在發放股息時，要密切關注保單持有人的利益。

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責任編輯︰侯景成