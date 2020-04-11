【科網混戰】阿里一統快遞江湖　京東拼多多如何迎戰？

▲ 阿里有望集齊內地5大民營快遞公司，加快快遞板塊佈局。

搭建快遞體系為內地電商巨頭爭奪戰中關鍵的一環，內地快遞業逐漸顯現以依附電商為主的四大格局，阿里系、京東系、拼多多系及順豐系。以下一文看清，不斷擴張物流版圖的阿里巴巴 （09988） 、斥巨資自建物流的京東（美：JD），以及請外援的拼多多（美：PDD）競爭局面。

阿里巴巴

阿里巴巴將一統民營快遞江湖。路透消息指，阿里巴巴 （09988） 擬收購物流公司韻達（深：002120）約10%至15%股權。若交易達成，內地6大民營快遞企業中的5家，申通（深：002468）、圓通（港：06123；滬：600233）、中通（美：ZTO）、韻達和百世匯通（美：BEST）將編入阿里系。唯獨順豐（深：002352）自成一系。

阿里巴巴沒有自建物流，採取眾包模式（即外包模式），以菜鳥為操作系統，與通達系（申通、圓通、中通、百世）配合，建立智能化物流網絡，確保全國24小時送達、全球72小時送達的服務，最大程度地降低運營效率，節省成本。

阿里巴巴的快遞行業版圖 公司 收購時間 金額（人民幣） 持股比例 股東排名 百世匯通 2007年 1億元 23% 1 圓通 2015年 19億元 11% 2 中通 2018年 93億元 10% 2 申通 2019年 46億元 15% 2 注：雲鋒基金和阿里共佔百世29%的股份，菜鳥和阿里共佔圓通17.63%的股份

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京東

目前，僅京東是物流相對完整的電商玩家，斥巨資建立物流體系，既有自營的京東物流、外包的眾郵快遞，也有眾包模式的達達快遞。

在京東孵化下，京東物流及眾郵快遞，已成為能夠獨立經營及運作的快遞公司。不僅承接自家生意，外部商家、個人件、零擔貨物運輸都是其目標。

京東物流自2018年對外開放後，外部訂單收入逐漸成為重要收入來源。京東物流CEO王振輝曾透露，京東的個人件業務目前佔京東物流總營收比已達40%。眾郵快遞也有較多外部單量，且其在全國擁有分撥中心超過180個，幹線超過1500條，車輛達4700輛，三方協作網點超過10000家，實現全國99%的四級地址覆蓋。

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拼多多

在快遞業爭奪中，拼多多處於劣勢，但也透露其在快遞領域的野心，擺脫對「四通一達」的依賴。

內地有媒體猜測，拼多多有可能與正在崛起的快遞公司極兔達成戰略合作。拼多多一直通過流量優勢將物流成本壓縮到極致，如「義烏髮往全國的單低至0.8元」。此外，拼多多已建成第二大電子面單系統，對商家吸引力大。

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編輯：陳華

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