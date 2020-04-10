歐洲銀行停派息 四大內銀邊隻最值博？

▲ 在低息環境下，四大內銀股息率仍有5厘以上，可成較穩健之選

自從滙豐（00005）宣布不派息後，部份有意「食息」的投資者轉投國有四大內銀。雖然宏觀經濟欠佳令內銀前景難言看好，但就近期股價表現而言，四大內銀股價靠穩，加上其股息率仍有5厘以上，仍可成較穩健之選。

以4月9日收市價計算，經歷最近一輪反彈後，內銀股息率略為有所回落，其中中行（03988）股息率仍有6.3厘，農行（01288）、建行（00939）及工行（01398）分別為5.8厘、5.1厘及5厘。

國有內銀派息比率素為30%以上，以最新一次業績計算，派息比率最高的是中行的31.3%，其次為農行的30.8%，而工行及建行則分別為30.6%及30.5%。如綜合上述兩個因素，可見中行派息政策較「鬆手」。

至於股價，2月初至今數間國有大行股價表現靠穩，當中以建行最突出，逆市升5.4%，農行亦升3.3%，工行及中行及分別跌0.2%及1.3%；反觀恒指至今累挫7.7%。

內銀一年派息一次 有股息稅

雖然內銀派息表現相對穩定，但投資者亦要注意，內銀一年只會派息一次，而滙豐一年則派四次息，故如投資者希望每季獲現金流支付生活開支便要多加留意。

另外，中國設有10%股息稅，意味著股東真正可「落袋」的股息只是銀行宣布的九折，而香港則沒有股息稅。最後，內銀派息以人民幣計算，投資者要注意匯兌風險；如果人民幣繼續下行，實際股息回報便會「縮水」。現時人民幣匯價處於近年低位，每百人民幣兌港元為109.7。

利潤前景欠佳 慎防影響派息

不過，宏觀環境欠佳，內銀業務前景短期內亦難見樂觀。作有國有銀行，四大內銀為貫徹國家政策支持經濟，勢要增加貸款支持中小企，但這會可能拖累資產質素，令撥備大增；而各大行亦已表明在流動性充裕的環境下淨息差勢受壓，對淨利息收入構成壓力。另一方面，它們要按指引降低服務收費，影響非利息收入。

最近兩年四大內銀均保持將4%至5%的盈利增長，股息增幅亦相應提高。然而，上述各項不利因素都令市場懷疑國有內銀能否維持相若盈利及股息增長。一旦宏觀環境進一步轉差，投資者要慎防「賺息蝕價」。

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