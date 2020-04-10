【復活節】復活節總要有復活蛋　一田百佳GODIVA繼續賣

▲ 一田百貨、GODIVA及百佳均於Facebook公布，推出復活節朱古力。（GODIVA及一田facebook圖片）

今年復活節受疫情影響，若不能在外慶祝的話，不妨在家吃復活蛋感受氣氛。一田百貨、GODIVA及百佳均於Facebook公布，推出復活節朱古力

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一田百貨售賣意大利ZAINI牛奶朱古力，有復活蛋及復活兔造型，售17.9元。Heart復活節迪士尼糖果袋，將迪士尼公仔化身復活造型，售49.9元。百邦迪士尼復活節朱古力餅乾，有TSUM TSUM系列復活節造型，售33.9元。

▲ 一田百貨售賣意大利ZAINI牛奶朱古力

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百佳購買指定復活蛋產品有限時優惠，吉百利盒裝奧利奧口味朱古力流心復活蛋，售28.9元，迷你魔法寵物蛋第2季4件裝售134.9元，優惠期至4月14日。想足不出戶的話，更可透過百佳網店選購。

▲ 百佳復活蛋產品

GODIVA推出小兔公仔連巧克力復活蛋禮盒5顆裝，又食又玩售460元。春季巧克力小兔形鐵盒7顆裝售295元，蛋形巧克力復活蛋禮盒12顆裝售245元，購買指定春季禮盒可享7折優惠。

▲ 春季巧克力小兔形鐵盒7顆裝售295元

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責任編輯：朱悅瀅

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