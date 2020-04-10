  • 21°C
香港時間 : 2020410日 (五) 10:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復活節】復活節總要有復活蛋　一田百佳GODIVA繼續賣

商業 10:00 2020/04/10

分享：

一田百貨、GODIVA及百佳均於Facebook公布，推出復活節朱古力。（GODIVA及一田facebook圖片）

今年復活節受疫情影響，若不能在外慶祝的話，不妨在家吃復活蛋感受氣氛。一田百貨、GODIVA及百佳均於Facebook公布，推出復活節朱古力

【新冠肺炎】宅在家有咩食？　獨樂樂食火鍋（有片）

一田百貨售賣意大利ZAINI牛奶朱古力，有復活蛋及復活兔造型，售17.9元。Heart復活節迪士尼糖果袋，將迪士尼公仔化身復活造型，售49.9元。百邦迪士尼復活節朱古力餅乾，有TSUM TSUM系列復活節造型，售33.9元。

一田百貨售賣意大利ZAINI牛奶朱古力

【新冠肺炎】宅在家有咩做？　自製美食消磨時間（有片）

百佳購買指定復活蛋產品有限時優惠，吉百利盒裝奧利奧口味朱古力流心復活蛋，售28.9元，迷你魔法寵物蛋第2季4件裝售134.9元，優惠期至4月14日。想足不出戶的話，更可透過百佳網店選購。

百佳復活蛋產品

GODIVA推出小兔公仔連巧克力復活蛋禮盒5顆裝，又食又玩售460元。春季巧克力小兔形鐵盒7顆裝售295元，蛋形巧克力復活蛋禮盒12顆裝售245元，購買指定春季禮盒可享7折優惠。

春季巧克力小兔形鐵盒7顆裝售295元

【疫市營商】如何食到最抵？　foodpanda買外賣有優惠（附購物教學）

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【疫市營商】如何食到最抵？　foodpanda買外賣有優惠（附購物教學）
2020/04/02
【疫市營商】如何食到最抵？　foodpanda買外賣有優惠（附購物教學）
【新冠肺炎】宅在家有咩做？　自製美食消磨時間（有片）
2020/04/04
【新冠肺炎】宅在家有咩做？　自製美食消磨時間（有片）
【新冠肺炎】宅在家有咩食？　獨樂樂食火鍋（有片）
2020/04/04
【新冠肺炎】宅在家有咩食？　獨樂樂食火鍋（有片）
疫情 復活節 朱古力 一田 百佳

下一篇文章

【創業兵團】小店推健康零食　堅拒添加劑吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元　一文看清商會業界有何看法？
【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元　一文看清商會業界有何看法？
【新冠肺炎】美容院停業14日　規例包括「醫學美容」嗎？（更新回應）
【新冠肺炎】美容院停業14日　規例包括「醫學美容」嗎？（更新回應）
【口罩供應】EG口罩200個代寄美加　1,388元全包FedEx運費
【口罩供應】EG口罩200個代寄美加　1,388元全包FedEx運費
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）