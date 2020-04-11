【iM讀者民調】第二季股票最抵買　其次黃金

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新冠肺炎為環球股滙債市帶來翻天覆地的變化，有人視之為趁低吸納的投資機遇，有人則擔心資產縮水，黯然沽貨離場。究竟過去這幾個月，你是貪婪抑或恐懼？《iMoney》上周（3月30日至4月4日）以網上問卷訪問了逾250位讀者，了解他們疫市下的最新投資取態。
調查訪問了讀者，第二季較為值得投資的資產是甚麼？超過六成認為是股票（18.6%非常值得投資，44.7%值得投資），其次是黃金，合共有超過四成人認為值得投資（8.3%非常值得投資、36.4%值得投資）。結果反映讀者一方面頗為看好股票，打算大舉吸納，但也沒有一面倒地進取，依然打算吸納黃金避險。不過債券及物業方面，認為第二季不值得投資的讀者均佔約三成。
|非常值得投資
|值得投資
|一般
|不值得投資
|非常不值得投資
|股票
|18.6%
|44.7%
|19.4%
|14.6%
|2.8%
|債券
|2.8%
|10.3%
|57.7%
|23.7%
|5.5%
|外幣
|4.7%
|29.2%
|41.9%
|20.9%
|3.2%
|黃金
|8.3%
|36.4%
|41.9%
|11.9%
|1.6%
|物業
|5.5%
|20.2%
|41.5%
|24.1%
|8.7%
|港元存款
|7.9%
|17%
|52.6%
|17.4%
|4.1%
資料來源：iM讀者民調
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撰文 : 李才添