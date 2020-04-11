【iM讀者民調】第二季股票最抵買　其次黃金

新冠肺炎為環球股滙債市帶來翻天覆地的變化，有人視之為趁低吸納的投資機遇，有人則擔心資產縮水，黯然沽貨離場。究竟過去這幾個月，你是貪婪抑或恐懼？《iMoney》上周（3月30日至4月4日）以網上問卷訪問了逾250位讀者，了解他們疫市下的最新投資取態。

調查訪問了讀者，第二季較為值得投資的資產是甚麼？超過六成認為是股票（18.6%非常值得投資，44.7%值得投資），其次是黃金，合共有超過四成人認為值得投資（8.3%非常值得投資、36.4%值得投資）。結果反映讀者一方面頗為看好股票，打算大舉吸納，但也沒有一面倒地進取，依然打算吸納黃金避險。不過債券及物業方面，認為第二季不值得投資的讀者均佔約三成。

非常值得投資 值得投資 一般 不值得投資 非常不值得投資 股票 18.6% 44.7% 19.4% 14.6% 2.8% 債券 2.8% 10.3% 57.7% 23.7% 5.5% 外幣 4.7% 29.2% 41.9% 20.9% 3.2% 黃金 8.3% 36.4% 41.9% 11.9% 1.6% 物業 5.5% 20.2% 41.5% 24.1% 8.7% 港元存款 7.9% 17% 52.6% 17.4% 4.1%

資料來源：iM讀者民調

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