恒指長假前升329點 重上24300 金融經濟 19:19 2020/04/09 分享： ▲ 恒指長假前升329點 重上24300 恒指全日收報24300.33點，升329.96點或1.38%，成交額938億元。全日最佳表現藍籌為金沙（01928）升7%，另一賭股銀娛（00027）跟隨其後升6.3%。 【今日財經焦點】 恒指黑期跌200點道指期貨倒跌 恒生指數假前升329點重上24300 復活節假前北水走資6億 沽騰訊平保 周大福首季港澳零售及同店銷售均銳減65% 當對中國強硬變「政治正確」 拜登縱當總統也難親華 樂施會：疫情令全球新增5億貧窮人口 【精選投資分析】 港府千億救市 穩陣高息復甦股優先選（附息率比較表） 武漢先解封 香港保就業 復甦有憧憬 炒復甦 騰訊蓄勢待破 料接力推升大市 【油價博弈】OPEC+會議將舉行 1000萬桶減產遠不夠(附全球石油需求圖) 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 港股再失二萬四關 港府公布第二輪防疫抗疫基金 2020/04/08 港股再失二萬四關 港府公布第二輪防疫抗疫基金 財經焦點速覽 - 恒指升500點重上二萬四 成交額大增4成 2020/04/07 恒指升500點重上二萬四 成交額大增4成 財經焦點速覽 - 美股道指期貨升逾700點 咪走寶！7厘高息中行（03988）有前途 2020/04/06 美股道指期貨升逾700點 咪走寶！7厘高息中行（03988）有前途 財經焦點速覽 - 滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」 2020/04/03 滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」 股票 恒生指數 成交