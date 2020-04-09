▲ 恒指長假前升329點 重上24300

恒指全日收報24300.33點，升329.96點或1.38%，成交額938億元。全日最佳表現藍籌為金沙（01928）升7%，另一賭股銀娛（00027）跟隨其後升6.3%。

【今日財經焦點】

恒指黑期跌200點道指期貨倒跌 恒生指數假前升329點重上24300

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