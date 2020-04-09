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國務院︰鼓勵上市公司派息　推進金融業對開放利率市場化

金融經濟 19:34 2020/04/09

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兩會召開在即，國務院再提財政及貨幣政策方向。

全國兩會（全國人大、全國政協）臨近，再有政策消息出台。據內地官媒報道，中共中央、國務院發布關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見。其中，包括穩步推進人民幣國際化；證券、基金行業對內對外雙向開放。

國務院提到，要逐步有序推進期貨市場對外開放。逐步放寬外資金融機構准入條件，推進境內金融機構參與國際金融市場交易。

在利率政策方面，穩妥推進存貸款基準利率與市場利率並軌，提高債券市場定價效率，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，更好發揮國債收益率曲線定價基準作用。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

完善投資者保護制度

對於證券市場法規方面，堅持市場化、法治化改革方向，改革完善股票市場發行、交易、退市等製度。鼓勵和引導上市公司現金分紅。完善投資者保護制度，推動完善具有中國特色的證券民事訴訟制度。完善主板、科創板、中小企業板、創業板和全國中小企業股份轉讓系統（新三板）市場建設。

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