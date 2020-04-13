【積金解謎】儲兩成工資作退休投資

【問】讀者伍先生（38歲） 目標退休年齡︰65歲 職業︰公務員 每月強制性供款︰1,500元（僱員部分） 現有帳戶數目︰1個 現有資產︰約93萬元 現時MPF投資︰永明強積金均衡基金（20%）、香港股票基金（40%）、亞洲股票基金（20%）、行業股票基金（20%） MPF外其他退休投資︰股票投資約70萬 疑問︰我希望退休時每月能夠有一萬元左右的洗費，MPF應怎投資？

【答】永明資產管理首席投資策略師雷志海

正式回應讀者伍先生提問前，首先要多謝選用敝公司的強積金服務，希望對基金的整體表現及其他相關服務感到滿意，亦希望日後能在敝公司為公務員團隊舉辦的市場分享會上碰面。

伍先生是公務員，除了本身每月的強制性供款1,500元外，香港政府作為僱主每月亦會作出相應供款，因此伍先生每月的強制性總供款應不少於3,000元。筆者如常地根據讀者提供的資料並加上一些假設作了簡單模擬，主要的假設項目為︰MPF戶口的基金組合以及投資股票資金未來每年回報率以6% 計算、退休後資產配置的每年回報率以3%計算、香港未來平均通脹率每年以4% 計算；另假設退休後沒有交租的負擔（即讀者有自置物業）。模擬顯示到65歲時，退休資金大約滾存至1,033萬元。至於屆時生活開支由於通脹關係亦已上升至每月約3萬元。按照上述的數字，該筆退休金大概可維持伍先生日常生活所需到92歲。就模擬結果看，伍先生可說是有不錯的退休保障。

盡管如此，筆者亦想提出幾點事項供伍先生及其他讀者考慮。首先是壽命。筆者曾多次指出，亦有大量以數據作基礎的分析顯示，隨着醫療技術的不斷進步，人的平均壽命得以持續延長。可能在不太久遠的未來，行年過百之人已隨處可見。若是如此，屆時祝人長命百歲不再是祝福語，換來的可能是一句「大吉利市」喇！因此大家為退休金作準備時，應盡能力滾存較充裕的資金，方可確保足以食過世。

之前筆者提出在籌備退休金時，可參考4個錦囊，分別是︰越早越好、越多越好、越長越好、越勇越好。以伍先生的情況作例子，可視乎能力在強制性供款上增加每月的供款額。筆者有一個守則，是把不少於每月工資的兩成金額（包含MPF的供款額）撥作退休投資之用。至於把額外的資金作怎樣的投資則可視乎個人喜好和條件而有不同選擇。一些對股票情有獨鍾又素有深入研究的朋友，大可開設證券戶口直接挑選心水股票。對一些不大熟悉個股，又或因工作關係不方便買賣個股的人，例如從事部分金融工作又或核數工作的朋友，則可透過基金進行。香港政府自去年初立法後，市場上有多間強積金服務供應商提供可扣稅自願性供款，讓參加計劃人士為退休作多一層準備外，還可節省稅務支出，各讀者不妨多作了解。

最後筆者想就讀者現時的基金選擇提出一些想法。伍先生現時的投放有八成是股票型基金，餘下兩成是均衡型混合基金（即股票債券大約各半）。若作為未來每月供款的安排，以伍先生的年紀（尚有27年才到目標退休年齡）大可將均衡基金的部分也轉為股票基金，以符合「越勇越好」的錦囊所指。另一方面，伍先生現時MPF戶口的現值有93萬元，再加上投資股票的70萬元，希望這兩筆資金在較早前（譬如在今年2月前）已作了減低風險的調配。否則過去兩個月受新冠肺炎疫情影響，全球股市普遍錄得二至三成跌幅。若然未有及時避險，即所持有資產已受到某程度的減值。雖然筆者估計金融市場很可能仍有一波下跌，但此時才減持股票和股票基金意義已不太大。因為一出一入不是想像般簡單的事情。若處理不好，隨時變成低沽高追，沒有着數之餘還可能蝕把米；那倒不如扣好安全帶，隨這股市過山車走一轉。筆者相信這場市場風暴過後陽光定會重現。