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【全球大流行】任天堂疫市受惠　《動物之森》或有望複製《Pokemon Go》成功經驗

金融經濟 09:30 2020/04/10

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新冠肺炎在全球大流行，各國政府政府要求民眾不要外出，任天堂遊戲機Switch主機受熱捧，亞洲多個市場供不應求，加上3月下旬推出的新遊戲《動物之森》瞬間爆紅，讓Switch遊戲主機更渴市。

任天堂股價水漲船高

任天堂股價自3月16日以來已大漲逾30%。摩根士丹利分析師小野雅弘（Masahiro Ono）近期將任天堂的股票評級建議從「持有」上調至「增持」，目標價為每股5.1萬日圓，以9日收市價計43,730日圓，潛在上升空間17%。根據彭博資訊，在21家券商中，18家給予買進評級，3家為持有，沒有一家建議賣出。分析相信，若《動物之森》銷情在各地持續報捷，或有機會複製2016年7月《Pokemon Go》推出時般短時間抽升超過5成的成功之路。

或成下一隻《Pokemon Go》

任天堂對上一隻風魔全球的遊戲，是手遊《Pokemon Go》，遊戲融入擴增實境（AR）技術，大受歡迎。當時任天堂股價自遊戲推出後，用了不多於3周的時間股價抽升了64%，4000萬人下載了遊戲。不過，任天堂實際只擁有Pokemon公司32%的股份，股價在很短時間就回吐。

然而，今次《動物之森》對任天堂的推動作用料較《Pokemon Go》更大。根據網上資料，《動物之森》是由任天堂情報開發本部開發 ，IP相信由任天堂所控，而遊戲主要在Switch平台推出，同時帶動Switch 的銷售，即任天堂可受惠遊戲及主機兩邊利潤刺激。

相關文章：任天堂Switch暫停日本出貨 疫情下大熱＋供應鏈受影響

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編輯：吳敏芳

疫情 股票 任天堂 全球大流行 新冠肺炎疫情 遊戲

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