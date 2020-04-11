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【談保說道】人生理財斷捨離

名人薈萃 23:01 2020/04/11

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「我已經66歲，依然有份工，不過全間公司只剩我一個職員。老闆的生意在兩個月內萎縮了許多，都唔知仲做得幾耐。我有醫療保費的續保需要，兩份加埋每年要2.5萬元，我每月收入只是萬元鬆啲，負擔很重，唔知仲有幾耐做，可能不出兩三個月，老闆覺得生意做都無謂，我份工都無埋，單靠積蓄好難頂得順呢兩份醫保保費，兼且總保費每年增加10%以上，如何決定呢？不出3年就過3萬元！到時有出無入，好唔安樂！」

筆者這位客戶，1994年投保實用的普通大房水平醫療保險，當年保費1,700元，可用利益範圍和各項上限，均與本地醫療服務發展和通漲同步，至今每年可用上限約20萬元，並於2010年於同一計劃增購附加的醫療保障，每年上限8萬元，當年保費3,800元，每年也按醫療通漲上調至今年的12萬元，這項附加的保障自65歲開始，設終生上限至23萬元，如此保障模式，約可應付每年2、30萬的住院和手術的醫療開支，作個人第一層的醫療保障。

他在去年9月續保，保費為1.25萬元，10年來保費增加至3.2倍，保費漲幅約每年10%複式，尚算合理，承保公司作風穩健，乃筆者推介的首選。

約於2013年，筆者建議他預備治重病和65歲後，上述第一層醫保的附加保障終身上限23萬元用罄時，再加上第二層的一個額外的醫療保障，每年墊底費（自負額）為10萬元，住院和手術連癌症化療電療標靶藥等等，全數賠償每年上限達120萬元，當時年費只是3,500元。他今年續保，保費1.2萬元，保費增加了近3.5倍，雖謂每年賠償上限提升至150萬元；這家保險公司，筆者界定為不道德之流！

以上兩筆保費加起來已佔他現時每年入息近20%，他更擔心被迫退休後乾燒積蓄，正考慮是否要放棄其中一份醫保。他詳細詢問兩份保單的保障運作模式後，決定放棄第一份，我追問理由，他說︰「萬一遇到了麻煩嘢，舉例如癌病，閒閒地洗過百幾萬，咁梗係留返每年上限有150萬元嗰份啦！每年墊底嘅13萬元，我份老本都畀得到好多年嘅。」

問他今年貴庚，他答道66歲。「人生嚟到呢個歲數，遇到咁嘅病，除咗問要洗幾多錢，仲有無第啲問題需要問？」「除咗錢之外仲有乜好問？」他滿臉疑惑地問。

年至古稀需抉擇

「若果你係三四十歲，仔細老婆嫩，我絕對認同你嘅諗法，幾大同個病搏到盡，有可信的醫生，有實際效果的治療，借番嚟都要去試！醫得返嘅話，洗咗幾多，都重有時間揾返。依家已行緊去古來稀，復元能力難有後生咁好，遇到咁嘅病（如癌病），應唔應該問要咁多醫藥費，好得返嘅機率跟年齡的變化為何？個過程係點？精神和身體撑得掂嗎？會唔會其他身體功能受影響？醫返都哂藥費呢？醫療費之外，重有乜額外支出醫保唔包，自己重有幾多嚟燒，唔夠嘅誰來包底？今時今日，香港嘅私營醫療系統，已被商品化，乜病都話有得醫，但唔係醫好個人，而係吊住條命，久病無孝子，到神憎鬼厭時，真係生死兩難安！」

若他保留第一層那份醫保，每年有近30萬元保障額，足夠應付中度至大型手術和住院治療的需要，作身體的維修保養，即那些影響生活能力和質素的毛病，舉例腸胃內臟毛病，需作內窺鏡檢查；切除瘜肉，甚至膽石而切除膽囊；腎石治療；眼部疾患︰普遍如白內障，黃斑病變，眼皮鬆垂的非緊急手術，應足夠裕如，有效分流公營醫療系統的負苛，釋放資源時間予重症的需要。這就是政府推行自願醫保的目的，乃善用公營醫療資源，預留給重症病人，每個人也終有需要的一天。

於有限的人生，投放有限所剩資源的優次抉擇，是每個人於人生不同階段，應在身心裕餘下早作思考和準備，也需與親人商討和䢖立共識和密契，當事情來臨，不會措手不及。

人生進入退休階段，無病無痛的每一天，都是造物主派的花紅，努力活好這一天，任何增添自己擔憂的事物，特別是財務的安排，是時候化繁為簡！應樂觀地思考斷捨離的方法，果斷作取捨，預備迎接大去的來臨，輕身上路︰人到水窮處，坐看雲起時。

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撰文 : 吳澤偉

欄名 : 談保說道

自願醫保 退休 癌症 保險公司 醫療保險 醫療保險

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